Депутат, советовавший россиянам меньше есть, будет жить на 10 тысяч рублей в месяц
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Илья Гаффнер, прославившийся советом россиянам «меньше есть» в кризис, теперь и сам будет вынужден последовать этой рекомендации
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Илья Гаффнер, прославившийся советом россиянам «меньше есть» в кризис, теперь и сам будет вынужден последовать этой рекомендации. Арбитражный суд региона определил выделять ежемесячно на содержание депутата средства в размере величины прожиточного минимума и 30,6 тысячи рублей на трех детей, находящихся на его иждивении. Такая мера была принята в связи с тем, что депутат был признан банкротом.
Гаффнеру на содержание будет выделяться по 10,6 тысячи рублей ежемесячно, а на содержание его детей – по 30,6 тысячи рублей.
Ранее Гаффнер просил исключить из конкурсной массы средства в размере прожиточного минимума для него самого и трех детей за период с 1 февраля до окончания процедуры реализации имущества, а также 208,5 тысячи рублей за истекший период. Таким образом, суд удовлетворил его требования частично, сообщает РАПСИ.
Депутат и бизнесмен Илья Гаффнер был признан судом банкротом в июле 2016 года.
Перед этим он прославился тем, что посоветовал россиянам в условиях финансового кризиса «поменьше питаться». «Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, надо вспомнить, что мы же все россияне, русские люди, прошли голод и холод», – заявил депутат.
Жители Екатеринбурга в ответ предложили народному избраннику «меньше воровать».