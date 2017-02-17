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17 февраля 16:55

Глава Петербурга передал Исаакиевский собор РПЦ без согласования с Кремлем

В истории с передачей Исаакиевского собора в собственность РПЦ произошел интересный поворот. Как оказалось, губернатор Санкт-Петербурга принял решение о передаче собора самостоятельно и не согласовал его с администрацией президента

Фото: arhano.ru

В истории с передачей Исаакиевского собора в собственность Русской православной церкви произошел интересный поворот. Как оказалось, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял решение о передаче собора самостоятельно и не согласовал его с администрацией президента.

Федеральный чиновник сообщил в беседе с РБК, что решение о передаче Исаакиевского собора, которое спровоцировало протесты в северной столице, не было согласовано с Кремлем.

Глава аппарата губернатора Полтавченко Давид Адамия и руководитель пресс-службы администрации Санкт-Петербурга Андрей Кибитов отказались комментировать данную информацию.

Напомним, о безвозмездной передаче Исаакиевского собора церкви стало известно в начале января. В городе прошли акции протеста против такого решения. Против выступили представители оппозиции, деятели культуры, однако Георгий Полтавченко заявил, что данный вопрос «уже решен».

В итоге в администрации президента оказались в сложной ситуации. В одной стороны Кремль не может отказать РПЦ в передаче собора, а с другой стороны федеральный центр крайне недоволен протестом жителей Петербурга и представителей культуры.

Пока власти склоняются к варианту с затягиванием передачи собора РПЦ. Этот процесс может занять около 27 месяцев. Эксперты при этом отмечают, что затягивание вопроса не решит саму проблему.

В свою очередь социологические опросы показывают, что единственный устраивающий всех сценарий - это формат совместного пользования Исаакиевским собором со стороны города и церкви. Однако сотрудники музея Исаакиевского собора пока не понимают, как вести совместную деятельность с РПЦ.

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