Глава Петербурга передал Исаакиевский собор РПЦ без согласования с Кремлем
В истории с передачей Исаакиевского собора в собственность РПЦ произошел интересный поворот. Как оказалось, губернатор Санкт-Петербурга принял решение о передаче собора самостоятельно и не согласовал его с администрацией президента
В истории с передачей Исаакиевского собора в собственность Русской православной церкви произошел интересный поворот. Как оказалось, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял решение о передаче собора самостоятельно и не согласовал его с администрацией президента.
Федеральный чиновник сообщил в беседе с РБК, что решение о передаче Исаакиевского собора, которое спровоцировало протесты в северной столице, не было согласовано с Кремлем.
Глава аппарата губернатора Полтавченко Давид Адамия и руководитель пресс-службы администрации Санкт-Петербурга Андрей Кибитов отказались комментировать данную информацию.
Напомним, о безвозмездной передаче Исаакиевского собора церкви стало известно в начале января. В городе прошли акции протеста против такого решения. Против выступили представители оппозиции, деятели культуры, однако Георгий Полтавченко заявил, что данный вопрос «уже решен».
В итоге в администрации президента оказались в сложной ситуации. В одной стороны Кремль не может отказать РПЦ в передаче собора, а с другой стороны федеральный центр крайне недоволен протестом жителей Петербурга и представителей культуры.
Пока власти склоняются к варианту с затягиванием передачи собора РПЦ. Этот процесс может занять около 27 месяцев. Эксперты при этом отмечают, что затягивание вопроса не решит саму проблему.
В свою очередь социологические опросы показывают, что единственный устраивающий всех сценарий - это формат совместного пользования Исаакиевским собором со стороны города и церкви. Однако сотрудники музея Исаакиевского собора пока не понимают, как вести совместную деятельность с РПЦ.