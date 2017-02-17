Водители пожаловались на работу камеры фиксации непропуска пешехода на переходе
Работа первого в Москве комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения на пешеходном переходе стала поводом для обращения в ГИБДД и Генпрокуратуру. Водители жалуются, что их незаконно штрафуют за «непредоставление преимущества пешеходу»
Работа первого в Москве комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения на пешеходном переходе стала поводом для обращения в ГИБДД и Генпрокуратуру. Водители жалуются, что их незаконно штрафуют за «непредоставление преимущества пешеходу».
Речь идет о комплексе «Форсаж», который в тестовом режиме заработал в августе 2016 года на Нижегородской улице.
Глава дирекции фотовидеофиксации «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД) Евгений Леглер привел данные о том, что по материалам «Форсажа» водителям выписано около тысячи постановлений (штраф 1,5 тыс. рублей), сообщает «КоммерсантЪ».
В социальных сетях водители жалуются, что уведомления о штрафах им присылают неправомерно. Комментируя жалобы водителей, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов предположил, что камера на Нижегородской улице фиксирует нарушения и выписывает штрафы, руководствуясь неверным алгоритмом.
Шкуматов напомнил о разъяснении Верховного суда, согласно которому уступать дорогу пешеходу на «зебре» водитель должен в том случае, если приближающийся автомобиль заставит пешехода остановиться, попятиться или изменить траекторию движения. Если же пути не пересекаются, то водитель может продолжать движение, даже если пешеход ступил на переход.
Камера на Нижегородской фиксирует нарушение ПДД даже в том случае, если пешеход просто вступил на переход и его путь с автомобилем не пересекается.
Зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов отметил, что при таком раскладе водителям придется платить за проезд всех перекрестков, потому что московские власти планируют увеличить число таких камер. Кроме того, за отказ пропустить пешехода на переходе власти предлагают увеличить штраф до 2,5 тыс. рублей.
Ярослав Нилов в этой связи обратился к главе ГИБДД России Виктору Нилову и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой дать поручение провести проверку обоснованности и законности используемого принципа работы данной камеры.