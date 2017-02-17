Меню
Общество
Конопля в законе. Как легально заработать на запретном растении
Общество
17 февраля 10:54

«Диссернет» признал приговор Навальному плагиатом. Судья скопировал старый вердикт

Приговор оппозиционеру Алексею Навальному по повторному делу о хищении у компании «Кировлес» практически полностью совпадает с текстом первого приговора по этому делу, решение по которому было вынесено летом 2013 года. К такому выводу пришли эксперты сообщества «Диссернет»

Фото: gorodkirov.ru

Приговор оппозиционеру Алексею Навальному по повторному делу о хищении у компании «Кировлес» практически полностью совпадает с текстом первого приговора по этому делу, решение по которому было вынесено летом 2013 года. К такому выводу пришли эксперты сообщества «Диссернет». Об этом же ранее говорил и сам Алексей Навальный, повторно получивший 5 лет условного срока.

По данным сообщества «Диссернет», которое проверяет научные работы чиновников на наличие некорректных заимствований, совпадения найдены на 56 из 57 страниц текстов приговоров по делу «Кировлеса».

Так, похожими оказались тексты первых 23 страниц, где приводятся показания свидетелей по делу. Сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин в беседе с телеканалом «Дождь» назвал выявленную идентичность этой части приговора «восхитительной».

С выводами экспертов согласна и защита Алексея Навального. После вынесения приговора адвокаты оппозиционера отметили, что судья просто скопировал показания свидетелей, которые выступали в суде в 2013 и 2017 годах, хотя их выступления на повторном рассмотрении дела различались. В новом приговоре сохранился тот же порядок исследования доказательств, что и в старом, хотя в действительности последовательность различалась.

«Соответственно, если бы суд хотел соблюсти хотя бы внешние приличия, было бы иное изложение и иная последовательность», - отметила адвокат второго фигуранта дела Петра Офицерова Светлана Давыдова.

Первый приговор по делу «Кировлеса» был вынесен летом 2013 года судьей Ленинского районного суда Кирова Сергеем Блиновым. Он приговорил Навального и Офицерова к 5 и 4 годам реального срока за хищения в особо крупном размере. Приговор Навальному спровоцировал стихийные народные выступления, после чего прокуратура обжаловала приговор. В итоге Навальному и Офицерову заменили реальные сроки на условные.

В ноябре 2016 года Европейский суд по правам человека установил, что Навального и Офицерова судили за деяния, которые невозможно отличить от обычной предпринимательской деятельности.

На основании решения ЕСПЧ Верховный суд РФ отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в тот же кировский суд. Дело вел судья Алексей Втюрин, а само рассмотрение шло в ускоренном режиме.

Алексей Навальный заявил, что к условному сроку его повторно приговорили, чтобы помешать его участию в выборах президента России. Оппозиционер намерен обжаловать приговор и продолжить избирательную кампанию.

Читайте также
Алексей Навальный получил 5 лет условного срока по делу «Кировлеса-2»
«Яндекс.Деньги» отключили электронный кошелек для сбора средств на кампанию Навального
Алексей Навальный открыл предвыборный штаб в Петербурге. В волонтеры записалось 1700 человек
Сейчас на главной
Горячие новости
Не так пропускаете
Работа первого в Москве комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения на пешеходном переходе стала поводом для обращения в ГИБДД и Генпрокуратуру. Водители жалуются, что их незаконно штрафуют за «непредоставление преимущества пешеходу»
отдых в россии
Много хотим, мало получим
Осенью прошлого года президент Владимир Путин дал поручение правительству «внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса»
Горячие новости
Экс-лидер «России молодой» стал фигурантом дела о мошенничестве
Максим Мищенко и его сообщник Геннадий Ефимов обвиняются в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Судебное разбирательство по данному делу проходит в Тульской области
спецслужбы
ФСО: под грифом «совершенно скандально»
Какие-то внутренние перестроения в наших федеральных, административных и силовых ведомствах обычно мало интересуют простого человека – тем более, если речь идет о спецслужбе. Малопонятно – да и надо ли это понимать? Если перестраивают что-то – значит «там» кому-то видней.
Горячие новости
«Победа» наймет охрану для борьбы с авиадебоширами
Бюджетная российская авиакомпания «Победа» сообщила о возможном подорожании билетов на свои рейсы. В компании объяснили повышение цен тем, что им придется нанять частных охранников для защиты своих сотрудников от агрессивных пассажиров
Горячие новости
Просто такая «дизайнерская задумка»
Лыжные шапочки для спортсменов с логотипом «Лыжни России» были украшены в цвета российского триколора, но при этом порядок цветов был нарушен. В итоге на шапках изобразили скорее флаг Монако на синем фоне, чем флаг Российской Федерации
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Власти США объявили охоту на россиян в третьих странах
Министерство иностранных дел (МИД) предупредило выезжающих за границу российских граждан об угрозе ареста по запросу спецслужб США в третьих странах. Отметим, что аналогичные предупреждения МИД РФ публиковал в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах
санкции
Ни себе, ни людям
Отказавшись одобрить законопроект, позволяющий отдавать конфискованные на границе «санкционные» продукты» на социальные нужды, депутаты Госдумы, скорее всего, руководствовались принципом «у нас голодных нет»
ОСАГО
Ремонт или кошелек?
В Госдуме проходит процедуру второго чтения законопроект о реформе ОСАГО, согласно которому устанавливается приоритет ремонта над денежной выплатой для потерпевших автовладельцев. Положения законопроекта вызывают бурные споры между депутатами и Центробанком ...
Горячие новости
Срок вступления в силу «закона Яровой» могут отложить на 2019 год
Вступление в силу так называемого «закона Яровой» могут отложить до 2019 года. Этот вопрос планируется обсудить 17 февраля на совещании в правительстве под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича
Горячие новости
«Неубиваемая» Nokia 3310 возвращается на рынок
Легендарный мобильный телефон Nokia 3310, который в народе называют «неубиваемым», снова выйдет на рынок. Владелец прав на бренд Nokia финская компания HMD Global объявила о планах представить обновленную версию телефона Nokia 3310 на выставке в Барселоне
Горячие новости
Кремль обеспокоен «подозрительным» укреплением российского рубля
Вопрос о курсе российского рубля Владимир Путин может обсудить с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. После этого заявления рубль упал к доллару и евро, однако затем отыграл позиции
Общественная палата
Общественную палату оценили на «двойку»
Комитет гражданских инициатив, возглавляемый экс-министром финансов Алексеем Кудриным, и Общероссийский гражданский форум провели опрос 140 экспертов об эффективности работы Общественной палаты РФ. Опубликованное на основе опросов исследование не содержит ничего утешительного для ОП.
Авторская колонка
За меня отомстит природа
Вот вчера увидел без грима одного из наших глашатаев власти, от которого и сам немало претерпел в свое время, и прямо порадовался, как сдал, собака. Под глазами огромные синие мешки, нога волочится, в общем, разбитый, сильно состарившийся мерзавец.
Ларин Александр
Горячие новости
Российских пассажиров оставят без алкоголя из duty free
Авиапассажиров обяжут сдавать алкогольные напитки, купленные в магазинах беспошлинной торговли duty free, при посадке на борт самолета. С такой инициативой выступили в управлении на транспорте
Горячие новости
Вороненков рассказал об истинной позиции соратников Путина по Крыму
Денис Вороненков, который получил гражданство Украины и выступил с критикой российских властей, рассказал, что некоторые кремлевские чиновники в 2014 году выступали против присоединения Крыма к РФ
Авторская колонка
Средневековая мерзость Милонова
Решил написать по поводу антисемитских высказываний депутатов Госдумы. Достали уже. Просто достали. Я последнее время не слежу за политикой. Надоело. Все что-то выкрикивают, да так громко, что и цели уже не разобрать. Правые, левые, патриоты, демократы, мы — запад, мы — не запад, а давайте как-нибудь посередине: и с этими, и с теми.
Алексей Герман (младший)
сбережения
Время собирать вклады
Жители России применяют неоднократно испытанную тактику затягивания поясов. Они предпочитают лишний раз не трогать сбережения, несмотря на привлекательность посленовогодних скидок и необходимость праздничных трат ...