«Диссернет» признал приговор Навальному плагиатом. Судья скопировал старый вердикт
Приговор оппозиционеру Алексею Навальному по повторному делу о хищении у компании «Кировлес» практически полностью совпадает с текстом первого приговора по этому делу, решение по которому было вынесено летом 2013 года. К такому выводу пришли эксперты сообщества «Диссернет»
Приговор оппозиционеру Алексею Навальному по повторному делу о хищении у компании «Кировлес» практически полностью совпадает с текстом первого приговора по этому делу, решение по которому было вынесено летом 2013 года. К такому выводу пришли эксперты сообщества «Диссернет». Об этом же ранее говорил и сам Алексей Навальный, повторно получивший 5 лет условного срока.
По данным сообщества «Диссернет», которое проверяет научные работы чиновников на наличие некорректных заимствований, совпадения найдены на 56 из 57 страниц текстов приговоров по делу «Кировлеса».
Так, похожими оказались тексты первых 23 страниц, где приводятся показания свидетелей по делу. Сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин в беседе с телеканалом «Дождь» назвал выявленную идентичность этой части приговора «восхитительной».
С выводами экспертов согласна и защита Алексея Навального. После вынесения приговора адвокаты оппозиционера отметили, что судья просто скопировал показания свидетелей, которые выступали в суде в 2013 и 2017 годах, хотя их выступления на повторном рассмотрении дела различались. В новом приговоре сохранился тот же порядок исследования доказательств, что и в старом, хотя в действительности последовательность различалась.
«Соответственно, если бы суд хотел соблюсти хотя бы внешние приличия, было бы иное изложение и иная последовательность», - отметила адвокат второго фигуранта дела Петра Офицерова Светлана Давыдова.
Первый приговор по делу «Кировлеса» был вынесен летом 2013 года судьей Ленинского районного суда Кирова Сергеем Блиновым. Он приговорил Навального и Офицерова к 5 и 4 годам реального срока за хищения в особо крупном размере. Приговор Навальному спровоцировал стихийные народные выступления, после чего прокуратура обжаловала приговор. В итоге Навальному и Офицерову заменили реальные сроки на условные.
В ноябре 2016 года Европейский суд по правам человека установил, что Навального и Офицерова судили за деяния, которые невозможно отличить от обычной предпринимательской деятельности.
На основании решения ЕСПЧ Верховный суд РФ отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в тот же кировский суд. Дело вел судья Алексей Втюрин, а само рассмотрение шло в ускоренном режиме.
Алексей Навальный заявил, что к условному сроку его повторно приговорили, чтобы помешать его участию в выборах президента России. Оппозиционер намерен обжаловать приговор и продолжить избирательную кампанию.