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17 февраля 08:07

Экс-лидер «России молодой» стал фигурантом дела о мошенничестве

Максим Мищенко и его сообщник Геннадий Ефимов обвиняются в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Судебное разбирательство по данному делу проходит в Тульской области

Бывший депутат Госдумы и экс-лидер прокремлевского молодежного движения «Россия Молодая» Максим Мищенко оказался на скамье подсудимых по делу о мошенничестве.

Максим Мищенко и его сообщник Геннадий Ефимов обвиняются в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Судебное разбирательство по данному делу проходит в Тульской области.

По версии следствия, в апреле 2015 года из бюджета Тульской области общественной организации «Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» был выделен грант на сумму 650 тысяч рублей для проведения выездных мероприятий для участников программы «Чернобыль».

Следователи в ходе проверки установили, что на самом деле мероприятия не проводились, а полученные деньги были переведены на счета других организаций на основании фиктивных договоров.

Максим Мищенко в тот период занимал должность замминистра Тульской области по внутренней политике и развитию местного самоуправления. Геннадий Ефимов является председателем организации «Союз защиты», сообщает «Росбалт».

Максим Мищенко своей вины в мошенничестве с бюджетными деньгами не признает.

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