Экс-лидер «России молодой» стал фигурантом дела о мошенничестве
Максим Мищенко и его сообщник Геннадий Ефимов обвиняются в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Судебное разбирательство по данному делу проходит в Тульской области
Бывший депутат Госдумы и экс-лидер прокремлевского молодежного движения «Россия Молодая» Максим Мищенко оказался на скамье подсудимых по делу о мошенничестве.
Максим Мищенко и его сообщник Геннадий Ефимов обвиняются в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Судебное разбирательство по данному делу проходит в Тульской области.
По версии следствия, в апреле 2015 года из бюджета Тульской области общественной организации «Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» был выделен грант на сумму 650 тысяч рублей для проведения выездных мероприятий для участников программы «Чернобыль».
Следователи в ходе проверки установили, что на самом деле мероприятия не проводились, а полученные деньги были переведены на счета других организаций на основании фиктивных договоров.
Максим Мищенко в тот период занимал должность замминистра Тульской области по внутренней политике и развитию местного самоуправления. Геннадий Ефимов является председателем организации «Союз защиты», сообщает «Росбалт».
Максим Мищенко своей вины в мошенничестве с бюджетными деньгами не признает.