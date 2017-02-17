ФСО: под грифом «совершенно скандально»
Одна из самых секретных российских спецслужб одновременно и один из лидеров скандальных и криминальных хроник
Раз-два – перестройка
Какие-то внутренние перестроения в наших федеральных, административных и силовых ведомствах обычно мало интересуют простого человека – тем более, если речь идет о спецслужбе. Малопонятно – да и надо ли это понимать? Если перестраивают что-то – значит «там» кому-то видней.
Вот и последние нововведения, касающиеся Федеральной службы охраны (ФСО) на первый взгляд из той же малоинтересной зрителю «оперы». Ну, кажется, что такого - президент России Владимир Путин внес в Госдуму ряд поправок к закону о государственной охране. Они относятся к деятельности ФСО. В частности, в законопроекте предлагается запретить служить в ФСО предпринимателям и лицам, которые принимают психоактивные вещества или наркотики. Помимо этого президент предложил запретить сотрудникам государственной охраны размещать в интернете данные о своей работе. «Сотрудникам органов государственной охраны запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети интернет информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны, о своей служебной деятельности, деятельности органов государственной охраны».
Ну что – ничего не заметили? А ведь глядя на эти путинские поправки, касающиеся секретной силовой структуры, как минимум, удивляешься и начинаешь задаваться вопросами. Расшифрую по каждому пункту.
Первое – запрет на службу в ФСО предпринимателям. А разве до вчерашнего дня госслужащим не запрещалось одновременно иметь собственный бизнес? Запрещалось. Выходит, ФСО закон не писан.
Второе. Запрет на принятие наркотиков и прочей «дури». Здесь вообще волосы дыбом. Выходит раньше в организации было нормальным «дунуть» перед тем, как заступить на защиту правительственной связи, или в ожидании «важных тел», заседающих на каком-нибудь правительственном форуме, телохранителям бывшей «девятки» «припудрить нос» на троих для бодрости? Раз сейчас станут запрещать – значит, раньше по умолчанию было можно.
Третье. Запрет на размещении данных о работе в сети и прочих источниках. Почему-то всегда казалось, что работники секретных служб дают подписку о неразглашении, нарушение которой даже таким безобидным образом, как фотки про работу в Инстаграмм, могут называться разглашением государственной тайны или вообще изменой Родине, со всеми, как говорится, вытекающими… Раньше за это, случалось, и к стенке ставили. Теперь просто говорят – больше нельзя.
Наша служба и опасна и трудна
Может, зря нагнетаем? Может, внутри организации все в порядке – а ее служба не так страшна, важна и секретна, как ее малюют? Давайте и этот момент разложим по полочкам.
ФСО - федеральный орган исполнительной власти, спецслужба, осуществляющая функции по государственной охране руководства страны и обеспечению их защищённой связью. Наряду с другими спецслужбами относится к «силам и средствам обеспечения безопасности». Правоприемник 9-го управления КГБ, в девяностые называлось по всякому, а первым руководителем ставшей самостоятельной боевой единицей службы стал тогдашний личный «телохран» Коржаков.
Подчиняется напрямую президенту. Основные задачи – охрана первых лиц государства и членов их семей, объектов государственной важности, обеспечение безопасности правительственной связи, противодействие техническим разведкам и защита сведений, составляющих государственную тайну.
Спецтранспорт ФСО при необходимости оснащается «мигалками», что позволяет плевать на гаишников с палочками, тем более, при наличии у них номеров с буквами Е-КХ, которые гораздый на выдумки народ давно уже расшифровал как «еду как хочу». Самый долгожительный руководитель ФСО – генерал Муров, командовавший службой почти 16 лет.
Ну что скажете – «шарашка» какая-то, где можно «уколоться и забыться», а потом с «бодуна» выложить фотки в сеть и перед государственно службой зайти в офис собственной фирмы, чтобы провести планерку на тему «купить дешевле – продать дороже»? Так нет – все серьезно, все по-взрослому. Взрослые задачи, серьезные вопросы… А секретность так и вовсе прописана в задачах – ведь охраняют «первых лиц» плюс отвечают за безопасность и секретность их связи. Кажется, какие тут шприцы, фотки и частный бизнес? Но так только кажется…
Бизнес, рэкет и личный интерес
Один из самых «бизнесменистых» «фэсэошников» - генерал Лопырев, глава ведомства на Кавказе. Тот самый, который был после задержан по подозрению в получению крупной взятки – а до того почти безраздельный хозяин южных окраин страны. Самая громкая сделка при его непосредственном участии та, где он всеми правдами и неправдами выгнал жителей с насиженных мест, чтобы там организовать базу отдыха для ФСО. Самым удивительным здесь было даже не беспредельство генерала (к тому многие из нас привычны) – «неугодные» дома находились в Пицунде, то есть на территории пусть и мало кем признанного, но все-таки суверенного государства Абхазия.
В советское время здесь действительно расквартировывались военные, но по соглашению между Абхазией и Россией военнослужащие и гражданский персонал получили право владения занимаемыми помещениями. Только вот приватизировать жилье семьям так и не дали. Это и стало главным козырем Лопырева, которому даже местные власти, если и не шли навстречу в его рэкете, но и собственным гражданам помощи не оказывали.
В принципе, ФСО сможет изымать земли для постройки объектов федерального значения, если будет подписан соответствующий президентский указ – но не так же беспардонно и не на территории же иностранного государства? https://pravo.ru/news/view/132201/
В общем, Лопырев добился того, чтобы постановление о выселение появилось на свет. Дальше его нужно было исполнять. И вот здесь генерал совсем потерял края - Лопырев за помощью обратился к российским судебным приставам, которые по его задумке должны были просочиться через госграницу и именем Российской Федерации избавить граждан Абхазии от собственности на абхазской же территории.
Однако в других ведомствах на столь дерзкую международную операцию все же не решились. В Минюсте указали, что Россия собственником недвижимого имущества не является и у приставов нет полномочий исполнить судебное решение.
Об отсутствии каких-либо оснований в своем письме сообщил и зам. директора правового департамента МИД РФ Дмитрий Гончар, указав, что спорное владение не пользуется дипломатическими привилегиями и иммунитетами. Однако, Лопырев решил вопрос собственными силами – во время отсутствия жильцов в домах их вещи выкинули на улицу бойцы РА, а когда люди попытались пробиться к свои жилищам, те же бойцы не пропустили ни их, ни прибывших сотрудников абхазской милиции.
А потом у Лопырева при обыске нашли … миллиард рублей.
Правда, попался генерал за абхазский беспредел – за хищения, за получения вознаграждений от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Уголовное дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», факты которых подтверждаются найденным при обыске миллиардом. А «слил» генерала по некоторым данным его новый начальник, генерал-майор Дмитрий Кочнев, назначенный директором ФСО в мае 2016-го вместо оскандалившегося Евгения Мурова (о нем чуть позже).
Лопырева поместили под стражу, что при значимости его должности и организации, в которой он служил, говорит о том, что, скорее всего, это не последняя птица такого полета, которой суждено понюхать шконку.
Что же касается его шефа Евгения Мурова, то он вскоре обзавелся приставкой «экс». Хотя о нем говорят – еще дешево отделался. Его давно хотели «уйти» - официально по возрасту, неофициально – в силу жесткой подковерной борьбы за мягкие места, рычаги управления да и финансовые потоки тоже. Скандал с целой коллекцией элитных столичных квартир под началом его супруги-старушки пришелся как нельзя кстати – но остановились на этом. Ведь копни глубже – кто знает, может, лопыревский миллиард выглядел бы и не так впечатляюще?
Немного легче в этом плане новому руководителю ФСО – супруга Дмитрия Кочнева Марина Медведева топ-менеджер нефтехимической компании «Сибур» и ряда других не мелких контор с заработком большим, чем у всех сотрудников ФСО и членов их семей вместе взятых. Так что, «нежданчики» в виде выявившейся элитной недвижимости или скрытых доходов генерал-майору грозит вряд ли – ему просто смысла нет ничего утаивать, его супруга – официально очень богатый человек.
Пьянки, соцсети и прочие скандалы
Но ведь не одними генералами жива ФСО? Что же происходит внутри ведомства этажами пониже, чем генеральские? А много чего происходит – от внутриведомственных интриг до вдруг открывающейся страсти к… порнофильмам. Известный блогер Антон Нестеров выяснил, что пока правительство разрабатывает комплекс мер по ужесточению антипиратского законодательства, в перерыве между работой чиновники скачивают сотни гигабайт пиратских фильмов, сериалов, музыки и, конечно, порнографии.
Рекордсменом по скачиванию «клубнички со сливками» оказались главк Федеральной службы охраны (ФСО) и ведомственное управление спецсвязи — в совокупности сотрудники обоих ведомств скачали на последних новогодних праздниках около 50 порнофильмов.
Эхом прокатившееся по коридорам ФСО расследование о взятках в ФСО при покупке спецгаражем этого ведомства продукции компании Daimler. По слухам, Daimler потратила на «откаты» по поставке машин для гаража особого назначения ФСО — всего 2,87 миллионов евро, из которых как минимум 1,4 миллиона евро пошло напрямую чиновникам.
Избиение и даже похищение пьяными офицерами ФСО случайного водителя в Санкт-Петербурге, якобы не пропустившего спецавтомобиль, хотя в машине были лишь младшие офицеры, без «важных персон» внутри и без оперативной необходимости лететь на бешенной скорости. Но привычка чувствовать себя на наших дорогах безнаказанно дорого обошлась молодому питерцу, которого разъяренные неуважением к себе офицеры догнали, подрезали, вытащили из машины, избили и увезли с собой. И еще неизвестно, чем бы история закончилась, если бы их не догнала обычная патрульная машина - по сути, полицейские просто спасли парня, настояв на доставке того сначала в отдел, а потом в больницу. После инцидента Сергей Девятов, официальный представитель Федеральной службы охраны РФ пообещал «разобраться и наказать». Надеюсь – не того несчастного водилу, надолго загремевшего на больничную койку.
Многочисленные фотосессии сотрудников ФСО, где те не просто красуются на экзотических пляжах или за рулем дорогих авто, но и делают смелые комментарии насчет своей работы, рассказывают о своих коллегах, зарплатах, планах на жизнь и кадровых перестановках в ведомстве.
Один сотрудник даже открыто жалуется: Кочнев пришел - с наркоманией и пьянством поджал, по пять раз в месяц анализы сдаем. Могут сделать внезапную проверку, и пойдешь с баночкой. Недавно всем управлениям кино показывали о вреде наркомании, сидели как школьники. Как нам сказали, все связано с академией ФСО в Орле: там сержант наладил производство какой-то дряни и торговал. Когда его опера приняли, в гараже все было забито наркотой, вроде «спайсами».
Кстати, задержание курсанта за торговлю наркотиками в Академии ФСО — уже далеко не первый скандал в закрытом учебном учреждении. В 2012 году Орловский окружной суд приговорил преподавателя академии по физподготовке майора Виктора Луконина, выпускников Антона Гаврина, Илью Багрова и Дмитрия Каленова к различным срокам тюремного заключения. Подсудимые, прозванные орловчанами «партизанами из ФСО», на почве национальной ненависти убили гражданина Армении Самвела Нгояна, совершили поджоги семи опорных пунктов милиции, двух прокуратур, православной часовни, зданий кафе и магазина. Кроме того, фсошники размещали и распространяли листовки, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Еще до приговора суда генерал Виктор Щекотихин был снят с должности начальника академии ФСО, а на его место назначили полковника Виктора Мизерова.
Вот другой сотрудник рассказывает о своей нелегкой доле: «Понимаешь, мы живем обычной жизнью, и у нас те же проблемы, кредиты. Многие ребята подрабатывают на стороне охранниками, курьерами в банках, таксуют у вокзалов. Загляни в «Одноклассники» и все поймешь, как мы живем. Это только у генералов большие зарплаты, да у личных охранников из Службы безопасности президента. После отставки их берут в большие банки или компании, и коммерсам прикольно, что у них работают «личники» первых лиц. Вон Мишка Саханда был «личником» у Горбачева и Ельцина, а потом устроился в фирму, где рулит какой-то американец. Виталик Болдашев, охранник дочерей Владимира Владимировича ушел в команду Квята, гонщика».
Снова академия ФСО в Орле. Только тот скандал был связан со стройкой. Более сотни рабочих требовали погашения многомесячных задержек по зарплате – а в это время стройка замораживалась, трудовые книжки куда-то исчезли, а бывший директор Александр Москвин подался в бега, похитив казну в 50 миллионов рублей. И от того, что его поймали и посадили в СИЗО – нищим работягам было ни жарко, ни холодно – денег на выплаты все равно не было.
Еще один интересный момент – ФСО намерена создать специальную базу негативно настроенных граждан, которые размещают в своих блогах публикации оппозиционной направленности, проводя ежедневный мониторинг публикаций всех российских блогеров на предмет их отношения к власти. Представители ФСО намерены следить не только за известными столичными блогерами - под контроль попадут также пользователи Сети из регионов. И это при всем при том, что ведомство не может справиться со своими собственными сотрудниками, не реже тех самых блогеров проявляющихся в сети.
Правда, речь идет, по утверждению представителей службы, не о контроле или закручивании каких-то гаек. «Просто, когда мы сможем проводить мониторинг блогеров и создать базу, станет легче отслеживать и предотвращать многие вопиющие инциденты. Например, перед тем как двое активистов запрещенной Национал-большевистской партии закидали помидорами короля Нидерландов в Большом зале Московской консерватории, информация о подготовке этой акции была в Сети. Если бы за ней следили, этого не произошло бы». Да. На фоне того, что одной из задач ФСО является борьба с терроризмом, спасение чужого королька от закидывания томатами – пример, конечно, так себе.
Так что глядя на всю эту внутреннюю и внешнюю, на низах и верхах лихорадку ФСО, можно понять – перемены назрели. И вышеперечисленные президентские поправки – это, пожалуй, лишь их начало. К примеру, в 2018 году в России предполагается введение новой спецслужбы – Министерства госбезопасности (МГБ), которое частично заберет функции у других коллег, в том числе, и у ФСО, в которой могут остаться лишь личная охрана президента, спецсвязь и сопровождение кортежей, что, естественно, значительно сократит возможности ФСО как в целом, так и в реализации личных амбиций высокопоставленных «фэсэошников». А курировать работу всех управлений собственной безопасности в силовых ведомствах будет как раз отдельная структура создаваемого в перспективе МГБ. Может, так и надо – раз сами в своем хозяйстве разобраться не могут?