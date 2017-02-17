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17 февраля 00:13

«Победа» повысит цены на билеты из-за найма охранников для защиты от дебоширов

Бюджетная российская авиакомпания «Победа» сообщила о возможном подорожании билетов на свои рейсы. В компании объяснили повышение цен тем, что им придется нанять частных охранников для защиты своих сотрудников от агрессивных пассажиров

Бюджетная российская авиакомпания «Победа» сообщила о возможном подорожании билетов на свои рейсы. В компании объяснили повышение цен тем, что им придется нанять частных охранников для защиты своих сотрудников от агрессивных пассажиров.

В компании заявили, что охранников они вынуждены нанимать из-за недостаточной эффективности предусмотренных законом мер воздействия на агрессивных пассажиров.

«Мы опасаемся повторения нападений и вынуждены сами защищать своих сотрудников. По предварительным оценкам, привлечение ЧОПов может привести к удорожанию билетов в среднем на 2%», - сообщил РБК гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

Напомним, последний случай с нападением на сотрудника лоукостера произошел 10 февраля в московском аэропорту «Внуково». Опоздавший на рейс пассажир напал на менеджера авиакомпании, который отказался вернуть деньги за пропавший билет.

Представитель «Победы» рассказал, что пассажир не успел на рейс и потребовал вернуть деньги за билет. «Затем он плюнул сотруднику «Победы» в лицо и применил грубую физическую силу, нанеся несколько ударов в голову», - сообщили в авиакомпании и посетовали на то, что агрессивный пассажир не был задержан.

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