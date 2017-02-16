Срок вступления в силу «закона Яровой» могут отложить на 2019 год
Вступление в силу так называемого «закона Яровой» могут отложить до 2019 года. Этот вопрос планируется обсудить 17 февраля на совещании в правительстве под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича
Вступление в силу так называемого «закона Яровой» могут отложить до 2019 года. Этот вопрос планируется обсудить 17 февраля на совещании в правительстве под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича.
Ранее участники другой правительственной встрече по поводу антитеррористических поправок депутата Ирины Яровой отмечали, что точный размер затрат сотовых операторов на реализацию данного закона можно будет оценить только после запуска этого проекта. Аналитики оператора МТС подсчитали, что реализация «закона Яровой» обойдется минимум в 400 млрд рублей ежегодно. Экспертная группа назвала цифру в 100 млрд рублей.
Экспертная группа также считает целесообразным введение поэтапного увеличения сроков и объемов хранения информации и предлагает поддержать предложение МТС о создании пилотного проекта по хранению данных, которого требует закон.
С учетом указанных рекомендация срок вступления в силу резонансного закона о хранении сотовыми операторами и провайдерами информации о звонках и переписке абонентов могут сдвинуть с 2018 на 2019 год.