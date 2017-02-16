Общественную палату оценили на «двойку»
По мнению экспертов, ОП РФ не делает то, ради чего создавалась
Комитет гражданских инициатив (КГИ), возглавляемый экс-министром финансов Алексеем Кудриным, и Общероссийский гражданский форум (ОГФ) провели опрос 140 экспертов об эффективности работы Общественной палаты РФ. КГИ – детище Алексея Кудрина, а ОГФ – своего рода ежегодный съезд экспертов, который инициирован КГИ в 2013 году.
Опубликованное на основе опросов исследование не содержит ничего утешительного для ОП. Давая оценки эффективности этой структуре по 10-бальной шкале, четверть опрошенных поставили «тройку», еще 18,6% - «двойку», а 17,9% - «кол». То есть почти две трети экспертов оценивают деятельность палаты крайне низко. Самая популярная оценка того, как ОП представляет институты гражданского общества – опять «двойка». А ведь Общественная палата во многом для этого и создавалась. Она должна способствовать формализации институтов гражданского общества, которое ограничивает и контролирует власть, через взаимодействие с администрацией Президента. Вместо этого палату часто критиковали за излишний «одобрямс» ключевых решений власти. Говорилось и о том, что ОП не выражает весь спектр мнений российской общественности.
Персональный состав ОП также получил низкую оценку в исследовании. Экспертов попросили назвать фамилию того члена Общественной палаты, который представляет интересы их сектора. Никого не упомянули 84 эксперта, больше всего голосов (18) получила Елена Тополева-Солдунова, Любовь Духанина удостоилась пяти упоминаний, остальные и того меньше. К слову, председателя Общественной палаты Александра Бречалова назвали два эксперта, и это еще не худший результат.
Так же эксперты оценили и работу комиссий ОП, наиболее близких к сфере их деятельности. Комиссию по развитию информационного общества вызвались оценить 13 экспертов, и ни один из них не поставил даже оценки «хорошо». Состав комиссии, и особенно ее главу Кристину Потупчик назвали «насмешкой над журналистским сообществом». Большинству других комиссий поставили «плохо» или затруднились с ответом.
Впрочем, более или менее хорошо отозвались о работе комиссии по социальной политике (и ее главе Елене Тополевой-Солдуновой), комиссиям по гармонизации межнациональных отношений и по вопросам агропромышленного комплекса.
Исследование КГИ и ОГФ содержит и рекомендации по улучшению работы Общественной палаты. Его авторы напомнили, что президент Владимир Путин, предлагая создать Общественную палату, видел ее как «площадку для широкого диалога». Исходя из этого, исследователи и предлагают ее переформатировать. И так как дело это небыстрое, представители КГИ рассчитывают закончить процесс формирования новых правил к 2019 году.
Во-первых, предлагается изменить состав ОП, заменив «конформистов» на профессионалов, которые будут контролировать госаппарат. В палате должно быть больше «живых» представителей гражданского общества и НКО с устойчивой репутацией.
Во-вторых, рекомендуется изменить принципы формирования палаты. Стоит отказаться от президентской квоты и, может быть, квоты от региональных общественных палат. И в то же время нужно расширить полномочия НКО и общественных объединений, например, дать им возможность голосовать за состав ОП. Предусмотрены и ограничения для бывших чиновников.
В Общественной палате на исследование отреагировали с недоумением. Например, один из членов палаты высказал удивление в беседе с изданием «Газета.Ru», что в опросе не принимали участие другие эксперты, например, участники форумов «Сообщество», которые проводит ОП.
Член комиссии ОП по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова, в свою очередь, сказала, что рада была бы обсудить с экспертами изменения, которые произошли в работе Общественной палаты. Она выразила сожаление, что авторы исследования не контактировали с ней.
Политолог Евгений Минченко считает, что Кудрин провел исследование, потому что заинтересован в том, чтобы провести своих единомышленников в состав такого органа, как Общественная палата – раз уж они пропускают парламентский цикл. Но ответит ли администрация Президента на такой «ход» Кудрина, пока неясно.