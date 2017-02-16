За меня отомстит природа
Человек я не злопамятный, но ни прощения, ни тем более любви новозаветной моим обидчикам от меня не видать.
Максимум что могу сделать – просто наплевать, забыть и не тратить себя на глупую злобу.
Хотя, признаться, всегда с удовлетворением узнаю об их проблемах и несчастьях: значит, все-таки есть карающий Бог или какая-то там карающая богиня Немезида, есть и на этой земле хоть какое-то, пусть и не скорое, возмездие.
Но, увы, не так уж часто это случается – и правый человеческий суд, и даже божья кара.
Но ведь есть и еще одно, более гарантированное, наказание для этой подлой братии… Вот от него им уж точно не уйти.
Ну, вот вчера, например, увидел без грима одного из наших глашатаев власти, от которого и сам немало претерпел в свое время, и прямо порадовался, как сдал, собака. Под глазами огромные синие мешки, нога волочится, в общем, разбитый, сильно состарившийся мерзавец.
Утешение, конечно, слабое – в остальном-то у него все по-прежнему тип-топ: вошел недавно в какой-то очередной престижный совет по нравственности, получил еще один орден… Но вот с суровой природой сладить, как видно, не может, она свое берет.
А я рад. Пусть хоть так ему отыграется, раз по-иному не выходит.
Спасибо природе! Получается, это и есть у нас самый строгий и неподкупный судия. Уж она-то в любом случае настигнет гада и свершит над ним свою страшную и чаще всего затяжную кару.
Плохо, конечно, что она всех так прикладывает, без разбора – и самых отрицательных, и самых положительных... Но человек изверившийся и тому рад будет, хоть тут равенство и справедливость торжествуют. Я даже с недовольством иногда думаю про всякие там новые методы омоложения, продления жизни – поганцы-то эти, наверняка, первыми такими благами воспользуются: кожицу себе на лице натянут, как на барабане, вставят новые яйца, другие органы… И давай с былой прытью (не стареют душой негодяи) врать, воровать, подличать...
Ну да ладно, пусть еще десяток-другой лет себе отхватят, покуражатся – смерть-то рано или поздно все равно нагрянет. Ни рейтинги, ни миллиарды, ни мигалки с орденами не помогут, будет и им крышка…
Меня-то, может, он и уделал, заткнул, устранил, – но пусть попробует с природой справиться, раз он такой влиятельный и во всем успешный. Это ему не суд наш высокочтимый выиграть.
Давай, реши и эту проблему, одолей старость, смерть, напусти на них своих юристов, пропагандистов, бандюганов, задействуй все связи в верхах…
Хрен тебе!
Старей и помирай вместе со всеми.