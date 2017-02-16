Пассажиров обяжут сдавать при посадке в самолет купленный в duty free алкоголь
Авиапассажиров обяжут сдавать алкогольные напитки, купленные в магазинах беспошлинной торговли duty free, при посадке на борт самолета. С такой инициативой выступили в управлении на транспорте
Пассажиров российских аэропортов обяжут сдавать алкогольные напитки, купленные в магазинах беспошлинной торговли duty free, при посадке на борт самолета. С такой инициативой выступили в управлении на транспорте МВД РФ по Центральному округу.
При этом процедуру передачи спиртного и последующей его выдачи в аэропорту прибытия полиция предлагает разработать авиакомпаниям.
В МВД также предлагают максимально ограничить продажу спиртного в кафе в аэропортах, а снятым с рейсов в состоянии алкогольного опьянения пассажирам запретить полеты сроком на пять лет, сообщает «КоммерсантЪ».
В полиции объяснили свои инициативы профилактикой правонарушений на борту самолетов. В ведомстве отметили, что большая часть происшествий на транспорте происходит по вине нетрезвых граждан.
По данным МВД, только в 2016 году в аэропортах Москвы не были допущены к полетам или сняты с рейсов около 670 пассажиров. Больше половины их них находились в состоянии алкогольного опьянения.
Статистику в транспортной полиции прямо связали с возможностью пассажиров «проносить на борт» спиртное и «беспрепятственно употреблять» его в полете.
В Госдуме, впрочем, назвали нецелесообразным вводить правило о сдаче алкоголя из duty free пассажирами. Депутаты напомнили, что в январе 2017 года комитет Госдумы по законодательству одобрил законопроект, по которому дебоширам в самолетах грозит до 7 лет лишения свободы. Этого вполне достаточно для борьбы с авиадебоширами, считают в парламенте.