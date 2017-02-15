Средневековая мерзость Милонова
Решил написать по поводу антисемитских высказываний депутатов Госдумы. Достали уже. Просто достали. Я последнее время не слежу за политикой. Надоело. Все что-то выкрикивают, да так громко, что и цели уже не разобрать. Правые, левые, патриоты, демократы, мы — запад, мы — не запад, а давайте как-нибудь посередине: и с этими, и с теми. Так повернемся, сяк. Всё похоже у нас в истории, всё повторяется. Так я себе и жил, пока не увидел средневековую мерзость Милонова о депутатах Резнике и Вишневском и конфликте вокруг Исаакиевского собора. Резник мне симпатичен. Излишне активный Вишневский безразличен. Скажу даже «страшную вещь» — я, честно говоря, не понимаю, почему нельзя передать Исаакиевский собор церкви, хотя полагаю, что часть иерархов церкви (далеко не все) агрессивно пытаются запретить все и по любому поводу. Но это другой разговор. Короче, решил задать начальникам несколько вопросов.
Вот мне интересно, а почему депутатов Толстого и Милонова так волнуют мои (наши ) предки, среди которых было множество достойных людей разных профессий. У одного черта оседлости, другой за Христа их упрекнул. Откуда это нацистская терминология? Что это за желание ради политической конъюнктуры облапать трагическую историю еврейского народа своими карьеристскими ручонками? Что, больше других дел нет? Пойди инвалидам помоги. А на досуге книжки почитай о еврейских погромах в царской России, например. О детях убиенных. Так что про черту оседлости не надо. Иногда лучше жевать, чем говорить.
Есть вопросик и к начальству Госдумы. Являются ли антисемитские заходы подготовкой к принятию лет через пять какого-нибудь антитеррористического закона, в результате которого евреев будут немножко травить газом где-нибудь в Мордовии. Или просто нам устроят легкий апартеид — так, ничего серьезного, чуть-чуть совсем.
Непонятно теперь, как поступать со многими депутатскими инициативами. Не смешно ли выглядят нынче все эти депутатские запросы об оскорблении всевозможных чувств, борьбе с экстремизмом и т.д. Вы же сами, получается, из этих. Экстремистов. Рознь разжигаете. Чувства оскорбляете. Или у нас теперь у евреев чувств не бывает. Хотя, понятно, жиды и есть жиды. Отмашечку-то уже дали. Кстати, предыдущие игры с антисемитизмом привели к колоссальному оттоку образованного сословия из страны. Сколько прекрасных ученых уехало? А? В результате покупаем военные технологии у Израиля. Хотим снова стране навредить? Головы нет совсем? Или это у нас перегибы на местах?
Ещё один вопрос космологического порядка: нельзя ли поумнее депутатов как-то набирать, а то они в силу ограниченных возможностей не понимают, что и внешнюю политику нашу могут порушить. Ведь у Трампушки (я, кстати, думаю, что он будет вполне приличным Президентом), например, зять из этих, которые Христа распяли, и ох, как антисемитов не любит. Конфуз может произойти. Понимаю, что совсем умных сейчас найти сложно, но нам всегда с этими жить теперь?
Ну и последнее. Трусливые и бессмысленные еврейские организации, конечно, все спустят на тормозах. Пожмут руки, поглядят в глаза, но нормальным людям поведение Милонова и Толстого игнорировать не следует. К слишком трагическим последствиям такие вещи приводят. Надо друг друга уважать. И отвечать мракобесам и дуракам. Тогда и со страной всё будет в итоге нормально. Кроме того, ещё хотел сказать, что все эти тексты про руки русского народа, которые откуда-то там не так растут, тоже вещь не очень допустимая. Но это к слову. Это про взаимное уважение.
И анекдот из жизни. Отец умер. Позвонил персонаж из одной из еврейских организаций с предложением помощи. Спросил, не сразу, иудей ли отец, я сказал, что нет – православный. Он растерялся, засопел, сказал, что помочь не смогут, но может быть, в следующий раз. Попрощался. Так вот уже несколько лет я в растерянности: в какой следующий раз? Человек-то уже умер.
Вот ещё. Милонов в истории с Христом римлян как-то упустил. Видать, не хочет итальянцев обидеть. Оно и понятно. Отдых в Италии прекрасен. Там можно на берегу моря обдумывать борьбу с содомией. Как внутренней, так и внешней.
Источник - Эхо Москвы