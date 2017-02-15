Время собирать вклады
Даже новогодние каникулы не заставили россиян раскошелиться
Банк России в своем информационно-аналитическом материале привел данные о развитии банковского сектора в январе 2017 года. Среди прочего финансовые аналитики отметили менее значительный, чем обычно в январе, отток из банковских вкладов населения, в том числе и до востребования. Сбережения граждан «растаяли» на 0,8% (с устранением влияния валютной переоценки – на 0,6%) до 24 трлн. рублей, что вдвое меньше, чем в последние годы.
Череда новогодних праздников заставляет россиян неоднократно обращаться «к кубышке» и, как правило, объем их вкладов сокращается в январе в среднем на 1,3-2%. Для сравнения, год назад сокращение составило 1,8%, пять лет назад – 2%. Правда, нетипичная ситуация наблюдалась и в 2015 году, когда ЦБ резко поднял ключевую ставку. Тогда максимальные ставки по вкладам десяти крупнейших банков выросли в среднем на пять процентных пунктов и весь январь держались на уровне 15%. В результате объем вкладов не только не сократился, но увеличился за месяц на 4,2%.
Но сейчас, наоборот, банки снижают ставки. К началу года в среднем по вкладам крупнейших банков ставка была 8,4%, в январе снизилась до 8,17%, в первой декаде февраля – до 8,06%. Регулятор отмечает, что такой низкий уровень не фиксировался с сентября 2011 года.
Эксперты говорят, что банки сегодня не заинтересованы в привлечении вкладов и поэтому снижают ставки. Банкиры не ожидают роста кредитования из-за отсутствия платежеспособного спроса на деньги. На это указывает, в частности, главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Он отмечает, что «нынешние ставки нельзя назвать хорошим вознаграждением за сбережения в рублях», учитывая риски российской экономики.
Сами вкладчики не уверены в будущем, поэтому предпочитают не тратить, а иметь деньги «на черный день». Именно с этим банкиры связывают скромный отток средств из банков в январе. Обычный россиянин не в состоянии прогнозировать будущее, поэтому в целях экономии размещает сбережения на депозитах. Несмотря на то, что существуют более доходные места для вложения денег, граждане остаются в этом смысле консерваторами и предпочитают привычные методы накопления средств. На это указывает член правления Газпромбанка Валерий Серегин. Счет в банке кажется вкладчикам наименее рискованным способом, даже несмотря на экономическую нестабильность. Они знают, что, если их банк «лопнет», Агентство по страхованию вкладов вернет им гарантированно сумму до 1,4 млн. рублей.
Клиентов российских банков пока не убеждает даже уверения властей о стабилизации экономики. Еще в сентябре 2016 года президент России Владимир Путин заявлял о снижении инфляции в два раза. Но обычные граждане пока реального роста доходов не ощущают. В январе этого года вице-премьер Ольга Голодец говорила о том, что 5 миллионов россиян имеют доход ниже прожиточного минимума и называла первостепенной задачу восстановления потребления и доходов населения.
Пока эта задача остается актуальной. А тем временем жители России применяют неоднократно испытанную тактику затягивания поясов. Они предпочитают лишний раз не трогать сбережения, несмотря на привлекательность посленовогодних скидок и необходимость праздничных трат. Людям приходилось экономить даже на продуктах к новогоднему столу, не говоря уже о том, чтобы раскошелиться на дорогие подарки или крупные покупки. Росстат фиксирует сокращение реальных доходов населения в 2016 году на 5,9%, и это заставляет россиян экономить не только в будни, но и в праздники.