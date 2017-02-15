Экс-депутат Денис Вороненков, получивший гражданство Украины, объявлен в розыск
Российские правоохранительные органы объявили в федеральный розыск бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, который переехал в Киев и получил украинское гражданство
Российские правоохранительные органы объявили в федеральный розыск бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, который переехал в Киев и получил украинское гражданство.
По данным «Коммерсанта», экс-депутат объявлен в розыск в рамках уголовного дела о рейдерском захвате здания в Москве. Вороненков является фигурантом данного дела.
Дело о рейдерском захвате здания было возбуждено еще в 2011 году. По версии следствия, Денис Вороненков помог найти покупателя на незаконно захваченный дом предпринимателя Отари Кобахидзе. Экс-депутат заработал на этом миллион долларов.
Тогда следователи не смогли добиться лишения Вороненкова депутатской неприкосновенности и активизировали расследование дела осенью 2016 года, когда истек срок его полномочий.
Ранее стало известно, что Денис Вороненков, который не смог избраться в Думу седьмого созыва, вместе со своей супругой и экс-депутатом от «Единой России» Марией Максаковой перебрался на Украину. По данным СМИ, в Киеве Вороненков дал показания против бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене.
В КПРФ заявили, что в ближайшее время исключат Дениса Вороненкова из партии.