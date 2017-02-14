Алкоголь становится агрессивнее?
Россияне стали меньше пить, но алкогольная преступность неуклонно растет
Роспотребнадзор сообщает, что с 2009 года в России почти в полтора раза снизилось среднедушевое употребление алкоголя достигнув отметки в 10 литров на человека. Но в то же время официальная статистика преступлений в состоянии алкогольного опьянения за это же время показывает двукратный рост. Причем только за последние пять лет, то есть со времени резкого увеличения акцизов на алкоголь, на 65%. Есть ли в этом парадокс и как исправить ситуацию, обсуждали на днях в думском комитете по охране здоровья.
В прошлом году в России было совершено 440,2 тысяч «пьяных» преступлений, в то время как в кризисные 2008-2009 годы их было почти в два раза меньше – наблюдалось даже снижение с 232 до 214 тысяч. Правоохранители зафиксировали и рост удельного веса алкогольной преступности в общем массиве всех расследованных преступлений – за последние пять лет с 20,1% до 37%.
Меры по увеличению алкогольных акцизов с 2011 года не помогли ситуации, а лишь усугубили ее, подстегнув нелегальный рынок. Так, по данным Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя, 65% (или 1,5 млрд. литров) крепкого алкоголя, который употребляют россияне, нелегальный, с неуплаченным акцизом или суррогатный. Причем 45% сомнительного продукта продается в обычных магазинах.
Депутаты привели цифры странной «утечки» спирта в 2015 году. Его поставки для парфюмерно-косметической промышленности по сравнению с 2014 годом выросло в 4,2 раза. При этом производство непищевой спиртосодержащей продукции увеличилось всего лишь на 12%. Вывод – большая часть спирта оказалась в бутылках с нелегальным алкоголем. Чтобы как-то справиться с этим потоком неучтенного спирта, глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов предлагает установить единую ставку акциза на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в том числе парфюмерно-косметическую и медицинского назначения.
В поисках более эффективного воздействия на алкоголиков специалисты обращаются к советскому арсеналу. Медики предлагают решить проблему со своей стороны, а именно вернуть принудительное лечение от алкоголизма, так как «меры уголовно-правового воздействия неэффективны». Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн вспоминает времена товарищеских судов, так называемых пьяных комиссий. Несмотря на то, что часто они были комичны, свое воздействие оказывали, считает врач. По его данным, именно в трудовых коллективах работают до 20% алкоголиков. Что делать с безработными и тунеядцами, специалист не уточнил.
Вместе с тем, по данным Роскомнадзора, в стране снижается численность стоящих на государственном учете больных алкоголизмом. Количество больных, взятых под диспансерное наблюдение впервые, по сравнению с 2009 годом снизилось почти на 37%. На 24% меньше состоит на учете в лечебно-профилактических организациях. Однозначного ответа о причинах всплеска преступности на фоне уменьшения употребления алкоголя и больных алкоголизмом у специалистов нет. То ли это погрешности статистики или полицейского учета, то ли социально-психологические особенности российского общества, которые еще требует анализа.
Вместе с тем волны алкогольной преступности на протяжении длительного времени все же имеют свою логику, нужно ее только найти. В «лихие 90-е» также наблюдался рост алкогольного криминала. В 1990 году было зарегистрировано 335 тысяч преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в 2000 году уже 443 тысячи. Затем начался период плавного снижения до минимума в 2009 году. После этого статистика неуклонно растет.