Администрации колоний обязали разнообразить меню заключенных
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) утвердила новые правила питания лишенных свободы граждан. В правилах говорится, что меню заключенных должно быть разнообразным, «горячие блюда» действительно горячими
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) утвердила новые правила питания лишенных свободы граждан. В правилах говорится, что меню заключенных должно быть разнообразным, «горячие блюда» действительно горячими.
По новым правилам, суточный рацион заключенного должен составлять 2600-3000 калорий. Одни и те же блюда не должны повторяться более двух-трех раз в неделю. Также запрещается кормить арестантов блюдами, приготовленными из одинаковых продуктов, сообщает «Российская газета».
В правилах также четко прописано, как готовить те или иные блюда, например, мясо или борщ, и какие блюда лучше подавать летом, а какие зимой.
В обед блюда должны быть выданы не ранее чем за 10-15 минут до прихода заключенных в столовую. Готовая пища выдается только в горячем виде.
В правилах приводится примерное меню заключенного с учетом внесенных изменений. Так, на завтрак можно подать кашу или овощное рагу, чай с сахаром и хлеб. На обед – овощной салат, щи, гуляш с макаронами, хлеб и компот. На ужин можно подать жареную рыбу с картофелем, чай и хлеб.
Разнообразить меню арестантов во ФСИН планируют не столько за счет увеличения финансирования, сколько за счет развития собственного сельскохозяйственного и пищевого производства в тюрьмах.