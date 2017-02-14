Депутаты Мосгордумы предложили снести все пятиэтажки в городе
Депутаты Московской городской думы предложили снести пятиэтажные жилые дома, в которых ранее планировалось провести капитальный ремонт. В ряде домов провести капремонт затруднительно, поэтому их проще снести.
Депутаты Московской городской думы предложили снести пятиэтажные жилые дома, в которых ранее планировалось провести капитальный ремонт. Народные избранники считают, что в ряде домов провести капремонт затруднительно, поэтому их проще снести.
Глава комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству Степан Орлов отметил, что капитальный ремонт кирпичных пятиэтажек возможен только в ряде случаев. По его словам, единственный выход – это их снос.
Сейчас в программу сноса в Москве включены панельные и блочные пятиэтажки, построенные в 60-х годах при Никите Хрущеве. Сносить «хрущевки» столичные власти начали еще в 90-х годах.
Если предложение московских депутатов будет одобрено, то в программу сноса пятиэтажек включат еще 25 млн квадратных метров жилья, сообщает «КоммерсантЪ».
При этом в московской мэрии говорят, что массовый снос пятиэтажек сейчас невозможен, так как в городе не хватает жилплощади для переселения людей. «Программа практически нереализуема и потребует каких-то неординарных решений», - заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.