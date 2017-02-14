Фонд близкого друга президента Путина освободят от уплаты налогов
Фонд виолончелиста и близкого друга президента России Сергея Ролдугина «Талант и успех» могут освободить от уплаты налогов при получении грантов. С такой инициативой выступили в Министерстве образования
Фонд виолончелиста и близкого друга президента России Сергея Ролдугина «Талант и успех» могут освободить от уплаты налогов при получении грантов. С такой инициативой выступили в Министерстве образования.
В Минобрнауки предложили включить фонд Сергея Ролдугина в список организаций, гранты которых не облагаются налогами. В ведомстве отметили, что «Талант и успех» не является некоммерческой организацией и его гранты выдаются "для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение в образовательные организации высшего образования", сообщает Newsru.com.
Сейчас средства, которые фонд Ролдугина перечисляет грантополучателям, облагается НДФЛ. В Минобрнауки считают, что это противоречит реализации мер социальной поддержки.
Напомним, виолончелист Сергей Ролдугин ранее стал фигурантом так называемого «панамского досье». По данным западных журналистов, является оператором сети офшоров с активами в миллиарды долларов.
Расследование выявило, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие близкому другу Владимира Путина, получали сотни миллионов от кипрской "дочки" ВТБ, деньги от сделок с акциями "Роснефти" и "Газпрома".