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14 февраля 00:17

Фонд близкого друга президента Путина освободят от уплаты налогов

Фонд виолончелиста и близкого друга президента России Сергея Ролдугина «Талант и успех» могут освободить от уплаты налогов при получении грантов. С такой инициативой выступили в Министерстве образования

Фото: finamoscow.ru

Фонд виолончелиста и близкого друга президента России Сергея Ролдугина «Талант и успех» могут освободить от уплаты налогов при получении грантов. С такой инициативой выступили в Министерстве образования.

В Минобрнауки предложили включить фонд Сергея Ролдугина в список организаций, гранты которых не облагаются налогами. В ведомстве отметили, что «Талант и успех» не является некоммерческой организацией и его гранты выдаются "для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение в образовательные организации высшего образования", сообщает Newsru.com.

Сейчас средства, которые фонд Ролдугина перечисляет грантополучателям, облагается НДФЛ. В Минобрнауки считают, что это противоречит реализации мер социальной поддержки.

Напомним, виолончелист Сергей Ролдугин ранее стал фигурантом так называемого «панамского досье». По данным западных журналистов, является  оператором сети офшоров с активами в миллиарды долларов.

Расследование выявило, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие близкому другу Владимира Путина, получали сотни миллионов от кипрской "дочки" ВТБ, деньги от сделок с акциями "Роснефти" и "Газпрома".

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