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евгения чудновец
Ольга Кураева
Коммерсантъ
13 февраля 15:51

Срок не вышел

Евгения Чудновец отказалась от помилования

Фото: Из личного архива Евгении Чудновец

Евгения Чудновец, осужденная «за распространение детской порнографии» за репост на своей странице в соцсетях видеозаписи с обнаженным ребенком, над которым издеваются вожатые, отказалась от помилования. По словам ее гражданского мужа Андрея Мясникова, госпожа Чудновец намерена добиться полного оправдания и признания ошибок следователей и судей. Из-за отсутствия согласия Евгении Чудновец процесс по передаче в администрацию президента документов о помиловании остановлен. Между тем петиция на сайте change.org с просьбой об ее оправдании собрала более 127 тыс. подписей.

Как рассказал Андрей Мясников, Евгения Чудновец не стала подписывать документы на помилование, поскольку намерена добиться оправдания и готова отсидеть назначенный срок (истекает 7 апреля). «Помилование косвенно признает вину, а Женя невиновна. После помилования она не сможет судиться в российских судах и требовать реабилитации. Женя хочет, чтобы суд признал ошибки следователей, прокуроров и предыдущих судей и оправдал ее»,— рассказал Андрей Мясников. По его словам, его супруга готова дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Напомним, 8 ноября 2016 года Катайский районный суд Курганской области признал Евгению Чудновец виновной и приговорил к шести месяцам колонии общего режима по ст. 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»). Позже облсуд смягчил приговор до пяти месяцев колонии. В основу дела лег репост трехсекундного видео, где вожатые детского лагеря издеваются над обнаженным ребенком. По словам Евгении Чудновец, она была возмущена поведением вожатых и перепостила ролик в соцсетях, чтобы призвать их к ответу. История госпожи Чудновец, которая работала воспитателем в детском саду и у которой есть трехлетний сын, вызвала большой общественный резонанс. Петиция на сайте change.org с просьбой об ее оправдании собрала более 127 тыс. подписей. Ранее прокуратура Курганской области подала в суд кассационную жалобу, попросив назначить новое рассмотрение дела госпожи Чудновец и назвав «неполной и необъективной» оценку дела апелляционной инстанцией.

Сегодня комиссия Свердловской области по вопросам помилования должна была рассмотреть вопрос о том, чтобы направить документы на помилование Евгении Чудновец в администрацию президента РФ. «Если бы Евгения согласилась на прошение о помиловании, то уже сегодня оно было бы направлено»,— сообщил помощник свердловского омбудсмена Виктор Вахрушев. По его словам, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что сейчас также нарушаются права сына Евгении Чудновец, который несколько месяцев находится без матери, а помилование помогло бы разрешить эту проблему.

Евгения Чудновец сейчас находится в ИК-6 (Нижний Тагил, Свердловская область). По словам ее мужа, она готова досидеть свой срок, если не найдется иного выхода. «Женя не может смириться с тем, что отбывает наказание, что вся страна говорит о ее невиновности, а сделать никто ничего не может. В целом она держится молодцом и настроена довольно оптимистично»,— отметил Андрей Мясников.

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