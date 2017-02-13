Проезд запрещен… везде
Похоже, в нашей стране всерьез взялись, то ли за безопасность на дорогах, то ли за выколачивание денег из автомобилистов – вслед за принятым законом об опасном вождении следующие предложения сыплются, словно из рога изобилия
«Плавающий» ценник ОСАГО
Закон об опасном вождении до сих пор остается причиной споров. Большинство сходится во мнении, что закон нужен – слишком уж много наглецов и беспредельщиков на дорогах. Но наполнение закона нравится не всем – многие говорят не столько о поспешности его принятия, время-то как раз для него настало – стряпали его, как и большинство нововведений, наспех, не все продумав, как следует.
Но споры еще об этом законе не утихли, а автомобилисты уже готовятся посыпать головы пеплом. От предложений новых налогов и штрафов, которые поступают отовсюду, в глазах рябит – похоже, скоро содержание личного авто, в смысле штрафов и налогов, может перекрыть стоимость некоторых «железных коней».
Вот, к примеру, Российский Союз Автостраховщиков (РСА) предложил сделать сумму выплаты по полису ОСАГО не твердой, с конкретной суммой, а «плавающей» - в зависимости от того, сколько штрафов соберет тот или иной водитель в течение года. Правда, слово «плавающий» здесь можно легко заменить на повышающий – ибо, ценник по полису растет с увеличением количества штрафов, а вот с их отсутствием вниз нисколько не падает. То есть, автостраховщики не настроены стимулировать дисциплинированных водителей понижением коэффициента ОСАГО – цель одна и она даже не скрывается: собрать как можно больше денег со своих клиентов. Например, и так недешевый полис при пяти нарушениях в год обойдется водителю почти в два раза дороже, а злостные нарушители, собирающие штрафы десятками, оплачивать страховку будут такую, что впору придется продавать автомобиль, чтобы хватило денег. Плюс к тому РСА бьется за поправки в процедуру возмещения страховыми компаниями компенсаций нанесенного ущерба по договору ОСАГО, собираясь отнять это право у автовладельцев.
Да, страховщики не скрывают – их бизнес в последнее время идет тяжело, в некоторых регионах он так и вовсе убыточен, поэтому, если власть не дает им официально повысить стоимость страховок, они пойдут другим путем – сами отыщут, как взять с автомобилистов дополнительные средства. «Крайних» отыскали – «штрафников».
Уже как дополнение идет подготовка к введению штрафа за отсутствие самого полиса ОСАГО с помощью автоматики. Новая программа позволит камерам слежения и фиксации, считывая номер авто, «автоматом» пробивать его в страховой базе и тут же оформлять «штрафной квиток» на 800 рублей. Причем, единожды выписанный штраф не станет единственным – каждая следующая камера работает по ОСАГО в автономном режиме и, она точно так же будет пробивать госномер и штрафовать тот же автомобиль хоть каждые сто метров. Даже примерно прикинув количество камер в среднем российском городе, не говоря уже о мегаполисах, можно подсчитать, сколько раз за один только день автомобилист соберет восьмисотрублевых штрафов за отсутствие ОСАГО. А с учетом того, что каждый из этих одинаковых штрафов идет отдельно в повышающий коэффициент полиса ОСАГО, придуманный страховщиками, многие водители начнут искренне завидовать пешеходам. Хотя не так давно заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин грустно порадовал автолюбителей, пояснив, что по камерам пока штрафовать не будут и реализация этого проекта отложена на далекую перспективу. Правда, от угроз штрафных камер до данной реплики прошло немало времени – и за это время из системы ОСАГО от греха подальше ушло более 3 миллионов клиентов. Да и реализация «камерного» проекта отложена скорее по техническим причинам, чем из-за нежной заботы о простых российских автолюбителях.
Кстати, о пешеходах и… «гаишниках»
То, что некоторые водители, мягко говоря, «не лояльны» к пешеходам, и с этим надо что-то делать, это факт. На отдельных переходах просто страшно переходить проезжую часть – зачастую приходится подолгу стоять у края дороги, пропуская бесконечную вереницу «слепых» к пешеходу автомобилистов, а потом, улучив мгновение, просто перебегать на другую сторону под самым носом даже не притормаживающих машин. Рискуя при этом своими жизнью и здоровьем.
Об ужесточении наказания нерадивых водителей, игнорирующих пешеходов, говорилось давно и много. И вот МВД предложило конкретику, спецкомиссия правительства ее одобрила - поправки, согласно которым штраф за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении, должен вырасти с нынешних 1500 до 2500 рублей. С одной стороны все правильно – если давить на совесть не получается, надо давить рублем.
Но есть и второй конец «палки» - в требованиях к самим пешеходам. Согласно п. 4,5 ПДД «На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен» никаким образом не контролируется, и с каждым повышением штрафов для водителей, пешеходы могут становиться все более смелыми, зная, какой штраф ждет водителей-нарушителей. А это – потенциальные аварии, возможные трагедии. Так что, увеличение штрафов, не факт, что станет лекарством для устранения «болезни».
Кстати, с каждым штрафным или налоговым нововведением всегда появляются возможности их не только обойти, но еще этим и злоупотребить. Никоим образом не пытаюсь навести тень на плетень ни на одну правоохранительную структуру, включая ГИБДД, но предложение ввести уголовную ответственность за неоднократное игнорирование требования сотрудника ДПС остановиться, которую уже поддержали в Госдуме с условием принятия мер, гарантирующих отсутствие злоупотреблений со стороны сотрудников полиции, оставляет почву для размышлений. Кто будет гарантировать отсутствие тех самых упомянутых выше злоупотреблений, и кто будет этот процесс контролировать?
Сейчас за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Не позволит ли страх водителя попасть за решетку воспользоваться новшеством в свою пользу некоторым нечистым на руку сотрудникам?
Берут на «лапу» и сейчас, это никакой не секрет – но на дорогах больше по мелочи, боясь «контрольной закупки» от ФСБ, или если по-крупному, только через «звонок от друга». Поэтому уже сейчас интересно – сколько будет стоить решить вопрос на месте в ситуации, когда за свободу не жалко никаких денег?