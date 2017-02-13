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13 февраля 08:47

Российские власти ликвидируют в селах более 3600 детских садов и школ

В российских селах до конца 2018 года перестанут существовать более трех тысяч детских садов и школ. Это произойдет в рамках оптимизации образовательных учреждений в соответствии с распоряжением правительства

Фото: pravdapfo.ru

В российских селах до конца 2018 года перестанут существовать более трех тысяч детских садов и школ. Это произойдет в рамках оптимизации образовательных учреждений в соответствии с распоряжением правительства, направленном на повышение эффективности образования.

В рамках этой реформы будет проведена ликвидация школ и детских садов. Ликвидация будет проводиться на усмотрение региональных властей, которые определят, какое образовательное учреждение эффективно, а какое нет, сообщает журнал «Огонек».

До 2018 года планируется закрытие 3639 школ и детских садов в селах. Ликвидированы также будут учреждения дополнительного и среднего профессионального образования, а также дома и интернаты для сирот.

В детских садах число детей на одного педагога вырастет с 11,2 в 2014-м до 11,8 в 2018-м. В школах этот показатель увеличится с 11,7 до 12,8 ребенка на одного педагога.

По данным Счетной палаты, в настоящее время в 9,5 тыс. населенных пунктах вообще нет детских садов. В 6 тысячах населенных пунктов нет школ. Из 940 деревень детям приходится добираться до школы более 25 км.

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