Работники московского метро сообщили о нехватке запчастей для ремонта составов
В московском метрополитене не хватает запасных частей для обслуживания вагонов электропоездов. Об этом сообщили радиостанции «Говорит Москва» в профсоюзе работников столичной подземки
В московском метрополитене не хватает запасных частей для обслуживания вагонов электропоездов. Об этом сообщили радиостанции «Говорит Москва» в профсоюзе работников столичной подземки.
Глава профсоюза Василий Шеляков сообщил, что в связи с дефицитом запчастей иногда вагоны чинить приходится с помощью проволоки. При этом сотрудники не рассказывают об этом начальству из опасений быть уволенными.
Между тем, в руководстве столичного метро агентству «Москва» сообщили, что информация и нехватке запчастей не соответствует действительности. Появление такой информации в СМИ в столичной подземке назвали провокацией с целью нанести ущерб репутации метрополитену.
Стоит отметить, что еще летом 2016 года теперь уже бывший руководитель профсоюза работников метро Николай Гостев сообщал о дефиците запчастей для ремонта составов. По его словам, в метрополитене таким образом экономят на обслуживании поездов. Он также рассказал, что руководство подземки скрывает информацию об авариях в метро. После этого Гостев был уволен с поста руководителя профсоюза.