Шесть автобусов ОМОНа против мирных москвичей
Просто посмотрите этот ролик и послушайте мнения простых жителей района Ясенево о действиях мэра Собянина и его подчиненных — это с митинга, который прошел в Ясенево вчера:
Вкратце суть ситуации — у нас в районе опять развернулась точечная застройка, причем с фальсификацией публичных слушаний, а кроме этого, массово зачищают район от частных гаражей абсолютно незаконными методами с целью расчистки земли под платные парковки (об этом подробнее чуть ниже). Люди уже просто кипят от произвола московских властей.
Жители Ясенево подали заявку на проведение мирного митинга протеста против всего этого произвола, но власти совершенно беспредельным образом в проведении митинга отказали. Тем не менее, вчера жители все равно массово вышли. Мэрия настолько испугалась, что нагнала против мирных жителей шесть (!) автобусов с ОМОНом.
Вначале ходил полицейский полковник, хорохорился, говорил что «не допустит несанкционированной акции» и всех разгонит. Потом, когда подошло много людей, полиция стушевалась и отошла в тень, лишь выстроилась цепью вдоль входа на незаконную стройку на Ясногорской-7, охраняя интересы коммерсантов от возмущенного народа.
Было очень важно показать, что жители все равно готовы выходить на акции протеста, невзирая на попытки мэрии этому воспрепятствовать. Сейчас во всех законных публичных акциях в городе власти отказывают по беспределу, как пытались отказать и в проведении вчерашней, и даже запретили собрания в формате встреч с депутатами. То есть существует установка — любой ценой никаких митингов протеста в городе не допускать, если будут все равно пытаться собраться — вызывать массированные силы ОМОНа и разгонять.
Ясеневцы вчера показали властям, что плевать хотели на их запреты и продолжат отстаивать свои права. Призываем жителей всех других районов объединять свои усилия в борьбе против произвола мэрии, так как в других районах творится точно такой же беспредел чиновников.
Что касается развернувшейся чиновничьей вакханалии по зачистке земель от частного имущества (по имеющейся информации, это делается под платные парковки), под видом якобы «сноса самостроя»по печально известному постановлению правительства Москвы №614-ПП, то все эти действия абсолютно незаконны по следующим причинам:
- В соответствии со ст.222 Гражданского кодекса РФ самовольной постройкой признается только сооружение, построенное без разрешения властей. На все сносимые объекты разрешения, естественно, имеются.
- В соответствии со ст.234 Гражданского кодекса РФ «Приобретательная давность» на все объекты недвижимости, которыми владеют граждане, построенные до 2002 года, они уже приобрели права собственности. На объекты, построенные до 1997 года (до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»), регистрация этих прав необязательна и осуществляется по желанию собственника.
- Естественно, для сноса имущества необходимо решение суда (часть 3 ст.35 Конституции РФ).
Надо ли говорить, что никаких решений судов на снос частных гаражей и другого имущества граждан у мэрии нет. Есть какие-то «решения окружных комиссий», которые людям толком и не показывают, но это все незаконно, потому что:
- По законодательству в городе нет таких органов власти, как «окружные комиссии»;
- В соответствии со ст.10 Устава г.Москвы правовые акты города Москвы, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения;
- В соответствии со ст.80 Устава г.Москвы органы власти, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с правовыми актами, документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы.
То есть все эти действия мэрии по сносу якобы «самостроя» полностью незаконны, и осуществляются, кстати, абсолютно бандитскими методами — какие-то бандиты и гастарбайтеры натурально караулят, когда владельцы имущества ослабят бдительность, пулей подъезжат с автогеном и тут же начинают срезать гаражи, прямо с находящимися внутри машинами и имуществом. Московские власти ведут себя как натуральные бандиты.
Ну и по точечной застройке — помните, сколько раз московские чиновники, начиная с мэра Собянина, обещали нам, что ее больше не будет? Расскажите это жителям 13-го и 14-го микрорайонов Ясенево, у которых под окнами уже вырыли котлован и строят очередной торговый центр на единственной зеленой площадке в районе, причем с фальсификацией публичных слушаний.
То есть куда ни кинь — тотальное беззаконие, враньё и грубейшее нарушение прав граждан со стороны московской мэрии.
Так что уважаемые москвичи, если у вас в районах такое же происходит, то не сидите дома, выходите активно защищать свои права, давайте объединять усилия в масштабах города!
Источник - demchoice.livejournal.com