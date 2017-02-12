Мэрия Москвы передумала строить для горожан многоуровневые паркинги
Московские власти передумали строить многоуровневые паркинги в ряде округов столицы. Всего планировалось возвести 12 таких паркингов в Центральном, Северо-Восточном, Северно-Западном округах
Московские власти передумали строить многоуровневые паркинги в ряде округов столицы. Всего планировалось возвести 12 таких паркингов в Центральном, Северо-Восточном, Северно-Западном и Западном округах, а также в Новой Москве.
Об отмене планов по строительству многоуровневых паркингов сообщили РИАМО в комитете по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве.
На сайте комитета сообщается, что градостроительно-земельная комиссия под руководством мэра Москвы Сергея Собянина накануне решила прекратить инвестиционный проект по строительству многоуровневых парковок.
Часть земельных участков, на которых планировалось построить гаражные комплексы, власти выставят на торги. Остальные участки будут благоустроены и озеленены.
Отметим, что построить многоуровневые гаражные комплексы московские власти обещали в связи с введением платных парковок на улицах города. Поскольку зона платных парковок за последние годы расширилась практически до границ Москвы и затронула спальные районы, то вопрос с хранением автомобилей для горожан в настоящее время является одним из самых острых.