Наталья Поклонская неожиданно встала на защиту создателей «Матильды» от православных активистов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая неоднократно выступала против художественного фильма Алексея Учителя «Матильда», сменила свою позицию по этому вопросу
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая неоднократно выступала против художественного фильма Алексея Учителя «Матильда», сменила свою позицию по этому вопросу. Теперь бывший прокурор ополчилась на критиков картины.
Накануне Наталья Поклонская направила в управление по борьбе с экстремизмом МВД России заявление с просьбой провести проверку в отношении активистов православной организации «Христианское государство – Святая Русь». Ранее активисты пригрозили сжечь кинотеатры, которые выпустят в прокат фильм «Матильда», рассказывающий о романтических отношениях между императором Николаем II и балериной Мариинского театра Матильды Кшесинской.
Напомним, что сама Наталья Поклонская дважды обращалась к прокуратуру по поводу фильма «Матильда». В частности, депутат обвиняла создателей фильма в нарушении права Николая II на частную жизнь и глумлении над памятью императора.
Позиция г-жи Поклонской изменилась после того, как в Кремле выступили в защиту режиссера Алексея Учителя и его картины, которая даже еще не вышла в прокат. В администрации президента заявили, что за угрозы в адрес режиссера последует жесткая реакция в соответствии с законом.
Сам Алексей Учитель также обратился в правоохранительные органы с просьбой оградить его от нападок и угроз.