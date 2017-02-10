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10 февраля 16:31

Конституционный суд постановил пересмотреть дело Ильдара Дадина

Уголовное дело оппозиционного активиста Ильдара Дадина, осужденного на 2 года лишения свободы, будет пересмотрено. Соответствующее решение принял Конституционный суд России в ходе рассмотрения жалобы на приговор

Уголовное дело оппозиционного активиста Ильдара Дадина будет пересмотрено. Соответствующее решение принял Конституционный суд России в ходе рассмотрения жалобы на приговор. Напомним, Дадин является единственным осужденным за неоднократные нарушения правил проведения митингов.

Конституционный суд не только вынес решение о пересмотре дела Ильдара Дадина, но и предложил внести изменения в статью 212.1 «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Именно по этой статье и был осужден Ильдар Дадин.

В позиции КС говорится, что за формальное неоднократное нарушение правил проведения митингов уголовная ответственность наступать не может.

«Уголовная ответственность может наступать только в случае, если деяние повлекло за собой вред гражданам, общественной безопасности, иным ценностям», - сообщил председатель КС Валерий Зорькин.

Ильдара Дадина привлекли к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за проведение публичного мероприятия. Его признали виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста и приговорили к 2 годам лишения свободы.

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