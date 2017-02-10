Конституционный суд постановил пересмотреть дело Ильдара Дадина
Уголовное дело оппозиционного активиста Ильдара Дадина, осужденного на 2 года лишения свободы, будет пересмотрено. Соответствующее решение принял Конституционный суд России в ходе рассмотрения жалобы на приговор
Уголовное дело оппозиционного активиста Ильдара Дадина будет пересмотрено. Соответствующее решение принял Конституционный суд России в ходе рассмотрения жалобы на приговор. Напомним, Дадин является единственным осужденным за неоднократные нарушения правил проведения митингов.
Конституционный суд не только вынес решение о пересмотре дела Ильдара Дадина, но и предложил внести изменения в статью 212.1 «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Именно по этой статье и был осужден Ильдар Дадин.
В позиции КС говорится, что за формальное неоднократное нарушение правил проведения митингов уголовная ответственность наступать не может.
«Уголовная ответственность может наступать только в случае, если деяние повлекло за собой вред гражданам, общественной безопасности, иным ценностям», - сообщил председатель КС Валерий Зорькин.
Ильдара Дадина привлекли к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за проведение публичного мероприятия. Его признали виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста и приговорили к 2 годам лишения свободы.