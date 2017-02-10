Информатор - это звучит гордо
Министерство труда и социальной политики обещает защиту гражданам, сообщившим о фактах коррупции
На портале проектов нормативных актов появился законопроект, подготовленный Минтрудом России. Ведомство предлагает внести изменения в Закон «О противодействии коррупции», а именно в статью 9.1. Она предусматривает защиту тех, кто сообщил в интересах общества о коррупционных правонарушениях внутри государственных, муниципальных органов, учреждений, государственных и частных предприятий, фондов и т.д. В пояснительной записке к документу говорится, что поправки разработаны по поручению Правительства РФ «в соответствии с планом работы по взаимодействию с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на 2017-2018 годы».
Новая статья Закона обязывает лицо, которому известны факты коррупции, сообщить о них работодателю, в прокуратуру и правоохранительные органы. Те, в свою очередь, должны «принять меры». А сознательный гражданин берется под защиту государства.
Информатору обеспечивается конфиденциальность, бесплатная юридическая помощь и защита от «неправомерного увольнения» в течение трех лет. За это время любые служебные продвижения борца с коррупцией (перевод на другую должность, изменение оплаты труда, увольнение) работодатель должен согласовывать со специальной комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Более того, он обязан уведомлять прокурора о подготовке и результатах заседания комиссии. Впрочем, прокурор и сам может присутствовать на рассмотрении.
По мысли разработчиков поправок, они должны стать «броней» от «неправомерного преследования, ущемления прав и законных интересов» информатора. Отдельно отмечается, что все эти меры защиты не применят к тому, кто судом был признан «виновным в клевете либо в заведомо ложном доносе по фактам, изложенным в сообщении».
Инициатива Минтруда вызвала неоднозначную реакцию экспертного сообщества. С одной стороны, защита тех, кто хочет сообщить о фактах коррупции, но боится за себя – дело нужное, давно назревшее. С другой стороны, закон, «что дышло», могут повернуть в свою сторону находчивые граждане, чтобы на три года обезопасить себя от увольнения или других неприятностей на работе.
Так считает специалист по трудовому праву юридической фирмы Goltsblat BLP Надежда Илюшина. В том случае, если начальник захочет уволить «борца с коррупцией», он должен будет доказывать в суде, что его информация была клеветой. Адвокат по трудовым спорам Павел Андреев напоминает о том, что уже есть место, в котором рассматриваются трудовые споры – это суд, и смысла создавать новые инстанции нет.
Тем не менее, те, кто вплотную занимается антикоррупционной деятельностью, законопроект одобряют. Во многих странах мира подобные механизмы действуют, и часто именно информация свидетелей дает толчок ко многим коррупционным расследованиям – об этом напоминает научный руководитель лаборатории антикоррупционной политики ВШЭ Юлий Нисневич. Он называет предложение Минтруда «первым шагом» на пути к правовой защищенности борцов с коррупцией.
О том, что это действительно первый шаг и закон требует доработки, говорят в Центре антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Россия». Нужно разработать и другие правовые механизмы. В частности, защиту членов семьи информатора и уголовную ответственность для тех, кто нарушил конфиденциальность. Кроме того, следует учесть случаи, когда гражданская защита информатора переходит в уголовную защиту свидетелей, например, в случае с организованной преступностью.