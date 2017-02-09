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высшее образование
Екатерина Гладушина
09 февраля 12:48

Учеба «для галочки», диплом «для корочки»

Высшее образование не потребовалось каждому четвертому россиянину, окончившему вуз

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

О том, что рынок труда в России по-прежнему несбалансирован, говорит исследование Высшей школы экономики. Профессор ВШЭ Елена Варшавская опубликовала работу «Где и кем работают высокообразованные россияне» по данным Росстата за 2014 год.

В нем говорится, что 26,6% выпускников вузов занимаются работой, не требующей высшего образования, а почти 30% обладателей дипломов считают, что работают не по специальности.

Тройка лидеров среди дипломированных специалистов в России – инженеры (26,8%), экономисты (26,4%) и педагоги (19%). Замыкают список работники сельского и рыбного хозяйства (3,9%), естественных наук и математики (2,9%), культуры и искусства (1,8%).

Больше половины выпускников вузов работают специалистами высшего уровня квалификации – 55,8%. Среди них подавляющее большинство – медики (85,3%). Минимальные показатели здесь имеют выпускники сельскохозяйственных вузов (38%) и инженеры (47,4%).

Каждый шестой обладатель диплома о высшем образовании становится руководителем. И здесь уже в лидерах аграрии (20,8%) и «технари» (24,7%). А вот медики и педагоги редко занимают руководящие должности – 7,1% и 10,9% соответственно. Возможно, это объясняется тем, что вне своей отрасли они не считают возможным возглавить работу.

Как уже отмечалось, 26,6% выпускников вузов выполняют работу, для которой диплом о высшем образовании не требуется. Без такого диплома могли бы обойтись 28-32% юристов, инженеров, педагогов, гуманитариев. Но в лидерах здесь снова работники сельскохозяйственной отрасли (41,2%). Более того, чаще других специалистов они пополняют ряды рабочих (18,1%). Правда, инженеры от них если и отстают в этом смысле, то ненамного (11,9%). Остальные «идут в рабочие» значительно реже (3,9-6,7%).

Исследования выявило и гендерные различия в подходе к профессии. Чаще всего не по специальности работают мужчины – практически каждый третий. Среди женщин связи между дипломом и фактической работой не видит каждая четвертая.

Вместе с тем у мужчин больше шансов занять кресло руководителя. Они становятся начальниками в два раза чаще женщин. И это несмотря на то, что среди специалистов высшего уровня дипломы о высшем образовании имеют меньше мужчин, чем женщин (47,4% против 62,1%). Однако и на позиции рабочих специальностей мужчины опускаются чаще (28,6% и 25%).

Около 30% работников считают, что работают не по специальности. Больше всего оправдывают диплом медики – таких 95%. Также используют свою квалификацию по назначению работники культуры, юристы, экономисты и педагоги (около 75%). Дипломы сельскохозяйственных вузов остаются всего лишь «корочкой» для 46,4% выпускников. Это самый высокий показатель невостребованности.

Исследование показало также и то, что чем ниже работник находится на служебной лестнице, тем чаще он работает не по специальности. Среди неквалифицированных рабочих таких 90,1%, в среднем звене – 37,2%, а среди специалистов высшего уровня квалификации только 12,4%.

Можно сделать вывод, что силы и средства, затраченные на получение медицинского образования, оправдывают себя: медики чаще всего работают по специальности и имеют квалификацию высшего уровня. Более проблемной в этом смысле можно считать аграрную отрасль. Закончившие сельхозвузы выбирают другую работу, зачастую даже не требующую высшего образования. Зато они в три раза чаще, чем медики, становятся руководителями.

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