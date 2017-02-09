Исаакий охота, аж невтерпёж!
Ректоры вузов Санкт-Петербурга просят ускорить передачу крупнейшего православного храма города Русской православной церкви
Во вторник спикер регионального парламента Вячеслав Макаров провел закрытое совещание, итогом которого стало подписание обращения к губернатору Георгию Полтавченко. В обращении говорится о том, что процесс передачи Исаакиевского собора РПЦ должен быть ускорен, «чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам» нагнетать напряженность в обществе. По мнению подписавших документ 23-х руководителей вузов, промедление и продолжение дискуссий на эту тему оскорбляет чувства верующих, большинство которых, как они считают, поддерживает решение властей.
Ректоры предлагают завершить процесс передачи к Пасхе, которая в этом году отмечается 16 апреля. Между тем план мероприятий по передаче собора, утвержденный комитетом имущественных отношений Петербурга, расписан на два с лишним года. Требуются многочисленные согласования, в том числе и с Минкультом.
Георгий Полтавченко в начале января заявил о том, что вопрос с передачей Исаакия «решен», хотя в сентябре прошлого года, он отказал РПЦ в попытках передачи ее собора. Вопрос обсуждался с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием. Уже тогда митрополит искал поддержки у ректоров и получил ее. Когда же губернатор изменил свое решение (после того, как подключился патриарх Кирилл) Вячеслав Макаров, который поддерживает передачу собора, снова обратился к авторитету руководителей вузов.
Спикер столкнулся с оппозицией, которую в заксобрании составили депутаты Партии роста, «Яблока» и «Справедливой России». Они считают, что ректоры не могут выступать от лица всего вузовского сообщества и что передачу Исаакия РПЦ поддерживают далеко не все.
Так, в Русской православной церкви заявляли, что могут вывести на митинг в поддержку решения властей миллион человек. Однако в тот же день, когда руководители вузов подписывали свое обращение, на Марсовом поле Петербурга прошел согласованный с властями митинг в поддержку решения губернатора. Слишком скромный для «всенародной поддержки» – всего 40 человек. По подсчетам «Росбалта», половина митингующих прибыли из пос. Тельман Тосненского района Ленинградской области. По их словам, администрация поселка «попросила их поддержать». О своей поддержке митинга заявили несколько патриотических и ветеранских организаций, таких как Координационный совет патриотических сил Петербурга и Ленобласти, содружество ветеранских организаций «За други своя», Русский союз и др.
Для сравнения – в конце января на улицы Петербурга вышли более 2 тысяч человек, чтобы выступить против передачи Исаакиевского собора. Так как им было отказано в проведении митинга, акция прошла в формате встречи с депутатами. На митинге выступили Борис Вишневский, Максим Резник и другие питерские депутаты. Борис Вишневский, в частности, сообщил о создании штаба по защите собора. Максим Резник высказал идею всенародного референдума. Цель митинга, по его словам, не выступления и убеждение кого-то в своей правоте – а показать, что «нас много». Официально никто не выясняет мнения общества по этому вопросу. Но, как говорит депутат, голосование на разных сайтах показывает, что до 90% интернет-пользователей против передачи собора РПЦ Подписи под соответствующей петицией на специальном портале поставили более 200 человек.
Противники передачи собора РПЦ выдвигают веские аргументы, и первый среди них – это экономически невыгодно. Бюджет Петербурга потеряет сотни миллионов рублей налогов, которые перечислял собор в качестве музея. Кроме того, сотрудники музея окажутся без работы.
Максим Резник считает также, что Федеральный закон, на который все ссылаются, в данном случае неприменим. Передачу храма нельзя назвать реституцией, потому что он никогда не принадлежал церкви, а до революции находился в ведении министерства императорского двора. К тому же депутаты и общественность опасаются за фонды музея, который располагался в соборе. По федеральному законодательству фонды музея передавать никому нельзя, они принадлежат государству. Резник уверен, что в случае передачи фондов РПЦ будет судебное разбирательство.
Основной вопрос передачи – «зачем это нужно?». Все эти годы Исаакиевский собор использовался как церковью, так и государством. Никто не препятствовал верующим. В 2016 году в храме прошло 640 богослужений. Сторонники передачи храма говорят о возвращении к духовности. «С моей точки зрения, это не возвращение к истокам, а возвращение к дикости и варварству», - убежден Максим Резник.