Алексей Навальный получил 5 лет условного срока по делу «Кировлеса-2»
Оппозиционер Алексей Навальный приговорен к 5 годам лишения свободы условно по делу о хищениях в компании «Кировлес», которое рассматривалось повторно
Оппозиционер Алексей Навальный приговорен к 5 годам лишения свободы условно по делу о хищениях в компании «Кировлес», которое рассматривалось повторно. Ленинский суд Кирова также приговорил политика к выплате штрафа в размере 500 тысяч рублей.
Второй фигурант дела Петр Офицеров приговорен к 4 годам условного срока.
Алексей Навальный после оглашения приговора отметил, что не признает его и продолжит участие в предвыборной кампании. «Это такая телеграмма из Кремля, они боятся нас. Этот приговор мы не признаем, он будет отменен. Я буду продолжать участвовать в кампании».
Отметим, что условный срок лишает Навального выдвигаться в президенты России.
Суд при этом засчитал 3,5 года испытательного срока по первому приговору. Таким образом, условное наказание оппозиционеру истечет в августе 2018-го. Выборы президента состоятся в марте 2018 года.
Дело «Кировлеса» суд рассматривал повторно в связи с отменой приговора по первому делу в отношении Навального и Офицерова. В 2014 году их приговорили к 5 и 4 годам условного срока соответственно. В конце 2016 года Европейский суд по правам человека признал данный приговор незаконным, а Верховный суд России отменил его и отправил дело на новое рассмотрение.