Власти собрали на митинг за передачу Исаакиевского собора церкви всего 40 человек
В Санкт-Петербурге во вторник, 7 февраля, на Марсовом поле прошел согласованный с властями митинг в поддержку передачи Исаакиевского собора в собственность Русской православной церкви. Поддержать власти и церковь пришли всего 40 человек
В Санкт-Петербурге во вторник, 7 февраля, на Марсовом поле прошел согласованный с властями митинг в поддержку передачи Исаакиевского собора в собственность Русской православной церкви. Акция прошла скоромно – поддержать власти и церковь пришли всего 40 человек. Для сравнения, акцию против передачи собора в конце января посетили по разным данным от 2 до 5 тысяч человек.
Половина участников митинга прибыли на Марсовое поле на автобусе из поселка Тельмана Тосненского района Ленинградской области. Среди них было много пенсионеров, которые признались, что местная администрация «попросила их поддержать», сообщает «Росбалт». Участники акции стояли с плакатами с надписью «Храм должен быть храмом» и российскими флагами.
Митинг в поддержку властей поддержали Координационный совет патриотических сил Петербурга и Ленобласти, православное движение «Сорок сороков», содружество ветеранских организаций «За други своя», Русский союз, Федерация тайского бокса и Ассоциация ветеранов морской пехоты «Спутник».
Отметим, что ранее в Русской православной церкви громко заявляли, что могут вывести на митинг в поддержку Исаакиевского собора миллион человек.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял решение передать Исаакиевский собор РПЦ в начале января. Многие граждане, правозащитники и ряд депутатов выступили против такого решения. Противники передачи собора считают, что он фактически перестанет существовать как музей. Кроме того, церкви не хватит средств и квалифицированных работников, чтобы содержать сам собор и хранящиеся в нем музейные экспонаты в надлежащем состоянии.