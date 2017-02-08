Курганская прокуратура обжаловала приговор воспитательнице Евгении Чудновец
Прокуратура Зауралья потребовала передать резонансное уголовное дело в отношении воспитательницы из Екатеринбурга Евгении Чудновец на новое апелляционное рассмотрение. Соответствующее представление надзорное ведомство направило в Курганский областной суд
Прокуратура Зауралья потребовала передать резонансное уголовное дело в отношении воспитательницы из Екатеринбурга Евгении Чудновец на новое апелляционное рассмотрение. Соответствующее представление надзорное ведомство направило в Курганский областной суд.
Прокуратура изучила дело Чудновец и пришла к выводу, что апелляционная инстанция дала неполную и необъективную оценку доводам защиты подсудимой.
Уроженка Курганской области Евгения Чудновец, которая работала воспитательницей в детском саду в Екатеринбурге, была приговорена к 5 месяцам лишения свободы за репост на своей странице в соцсети видеоролика с издевательствами над ребенком в детском лагере. Женщина сделала репост с целью обратить внимание правоохранительных органов на инцидент в лагере, однако стала фигуранткой уголовного дела о распространении детской порнографии.
Изначально сторона обвинения просила для Евгении Чудновец 5 лет лишения свободы, однако суд приговорил ее к 6 месяцам заключения. В ходе рассмотрения жалобы на приговор Курганский облсуд изменил приговор воспитательнице и сократил ей срок до 5 месяцев.
Дело воспитательницы из Екатеринбурга вызвало широкий общественный резонанс. В Кремле пообещали всесторонне изучить материалы дела и разобраться в ситуации вокруг воспитательницы.