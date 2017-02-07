Дачу сына экс-министра Анатолия Сердюкова продают за 350 млн рублей
На сайте объявлений Avito появилось сообщение о продаже дачи Юхневича в Санкт-Петербурге, которая принадлежит сыну бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова
На сайте объявлений Avito появилось сообщение о продаже дачи Юхневича в Санкт-Петербурге, которая принадлежит сыну бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.
Согласно объявлению, участок площадью 2 гектара и дом площадью 218 квадратных метров продается за 350 млн рублей. Сейчас в доме ведутся реставрационные работы.
Дача Юхневича, построенная в начале 20-го века в Комарово, входит в реестр объектов культурного наследия. Хозяин особняка Александр Мечиславович Юхневич заведовал театральной комиссией Невского Общества устройства народных развлечений. После смерти Юхневича дом перешел к его наследникам, которые сдавали дом в аренду.
В период СССР дом принадлежал Минобороны РФ и использовался как выездная детская дача, сообщает «Фонтанка».
В 2010 году Министерство обороны России, которое тогда возглавлял Анатолий Сердюков, выставило дачу Юхневича на торги со стартовой ценой 92 млн рублей. Объект приобрел за 154,5 млн рублей бизнесмен Петр Усов, которого Фонд борьбы с коррупцией называет партнером по бизнесу Анатолия Сердюкова и его зятя Валерия Пузикова. В 2014 году право собственности на дачу Юхневича перешло к сыну экс-министра Сергею Сердюкову.