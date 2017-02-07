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Общество
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коррупция
Дмитрий Юрьев
07 февраля 14:33

«Государевы слуги» доверяют свои тайны Сбербанку

Тайное становится явным – региональные прокуратуры год из года обнаруживают несоответствия между декларациями о доходах местных чиновников и их действительно «заработанными» барышами

Офшоры, компании с длинными загадочными названиями, миллионы-миллиарды, ну, и, конечно, время от времени вспыхивающие вокруг всего этого скандалы… Тема от небогатой провинции далекая. Хотя и в небольших регионах время от времени фемида выявляет своих местечковых теневых олигархов – но это, скорее исключение, чем правило. Да и по многу «рвать» сегодня может стать себе дороже – не зря же борьба с коррупцией лоббируется с самого верха. Поэтому местную власть имущие предпочитают по чуть, по малу, с миру по нитке – и по большей части, эти «чуть» и эти «нитки», по сути, пусть и не в поте лица заработаны, но и не откровенно криминальны. Почему же тогда, несмотря на лозунги в пользу «белых деклараций», чиновники на местах до сих пор предпочитают декларироваться… частично? Что это – стесняются показаться богаче других, боятся интереса к своим доходам со стороны «надзирающих» ведомств или просто по давней сложившей привычке иметь «заначку», не ведомую стороннему глазу?

Государственный банк для личных чиновничьих денег

«Черный нал» в нашей стране пока не победим – его находят у должностных лиц при обысках с завидным постоянством. В разных пропорциях – от забитой до потолка полковничьей квартиры до пары пачек «неучтенки» в домашнем туалете руководителя какого-нибудь уезда. Но налик, пожалуй, это уже прошлый век – сегодня схем увода и сокрытия денег навалом и без того, чтобы носить их в дипломатах и перевозить в багажниках машин. Но чиновник – это всего лишь человек, а человек всегда хочет быть спокойным за свои денежки, как бы законно или не очень они были заработаны. К примеру, районные, городские, областные «бонзы» из провинций обеспечивают свое спокойствие за счет Сбербанка. Как в той крылатой фразе, брошенной жизнерадостным домушником из знаменитой гайдаровской комедии про Ивана Васильевича: «Граждане, храните свои деньги в Сберегательной кассе».

Что ж, их право, как человеков. Но у каждого из них есть «корочка», наличие которой помимо прав, несет в себе и обязательства – перед государством, обществом, простыми людьми. И если есть такой закон – всем гражданам России декларировать свои доходы, кому, как не чиновникам первыми подать пример соблюдения законов?

А то, что большинство предпочитает «сбер» - это понятно. Надежно, лицензию не отберут точно. Только вот надежная защита от того, что деньги пропадут, и даже от современных «домушников» - хакеров (не всегда, правда) – это еще не «таблетка» от всех «болезней». Силовые ведомства, при желании, конечно, легко и просто выявляют деньги, которые отдельные чиновники «забыли» внести в свои доходные ведомости.

По итогам последней проверки брянская прокуратура 27.12.2016-го направила в мэрию представление за № 1812016 об устранении нарушений федерального законодательства.  В официальном документе десятки известных в городе фамилий: заместители городского «головы» Гончарова, «забывшая» среди доходов указать участок и гараж своего супруга,  а ее коллега господин Вербицкий скромно умолчал о банковском вкладе своей дражайшей половины, и.о. главы Володарского района Кирейченков посчитал, что полученные с НПФ «Благосостояние» 146801 рублей и с ООО «Дорпрофзащита» 62393 рубля – это и вовсе по этой жизни не доходы, «организатор-кадровик» мэрии Захаркин скрыл 198622 рубля, заработанные в «МБТЦ-СЕРВИС» и т.д. и т.п. в том же духе.

Что интересно – на публике это ярые «законники», которые ратуют за соблюдение всех законодательных норм в своей работе. Глава Володарского района Антон Вербицкий, так же «запамятовавший» указать в доходах свой и супруги счета в «сбере», успел мелькнуть в другом скандале, связном с чрезмерно жестким отношением к подчиненным и, якобы, имевшими место резкими увольнениями «неугодных», в ходе которого своим оппонентам отвечал следующее:

- Да, в администрации два человека написали заявление об уходе, но я никого не вынуждал к этому – просто потребовал, что бы люди работали так, как должно. А они привыкли работать так, как хотят. Год назад, когда я пришел, сразу обратил внимание на то, как запущены дела в канцелярии. Пропускались сроки, небрежно велась работа с документами. Я потребовал изменить подход к делу, потому что чиновники должны работать во благо граждан. Естественно, это кому то не нравится. Ни с кем не мог расправляться уже потому, что десять лет работал в профсоюзах и хорошо знаю законы. Да и вообще я миролюбивый человек. Но работа в администрации должна быть работой, а не видимостью. Оценивают ее жители района, и они уже заметили благоприятные перемены.

Но речь сейчас не о правильном или неправильном увольнении подчиненных – речь об отрывке из его речи: «… хорошо знаю ЗАКОНЫ». А припрятанный вклад свой и жены в банке, который по тем же законам должен быть афиширован?

Если приглядеться, в списках «штрафников» главы районов, чиновники мэрии – что двигало ими нарушать закон? Суммы-то порой выявлены смехотворные – от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч. Это вам не заваленная до потолка банковскими пачками квартира. Может, просто позабыли среди хлопот о народе? Так ведь люди все образованные, финансово и юридически подкованные. Пожалуй, все проще – копейка, как известно, рубль бережет. Вдруг никто не заметит мужнин гараж или несколько сотен рублей процентов, набежавших на вкладе  «чиновника-рантье». Или 45 тысяч рублей, которые получила в качестве дохода от фирмы «Интер» семья главы администрации Фокинского района Брянска Виктора Филипкова?

Возможно, сия забывчивость связана с тем, что чиновникам перед обществом очень хочется выглядеть «своими парнями», этакими бедными выходцами из народа, работающим за копеечную чиновничью зарплату и  исключительно во благо народа. Как, к примеру, один из замов брянского мэра Юрий Кузин с годовым доходом в 2,3 миллиона, из которых за «благо народа» заработал лишь 575 тысяч, а 4\5 дохода – как говорится, ничего личного… Или как руководитель аппарата горадминистрации Григорий Шаповалов, сеющий «светлое и доброе» как чиновник практически бесплатно (в графе доход с основного места работы значится… 32000 рублей), а всего за прошедший год 2,1 миллиона. Прямо-таки чиновник-миссионер какой-то.

Разбираться со своими подчиненными прокуратура предложила брянскому мэру Александру Макарову – может, потому, что он «первый парень на деревне», а может, оттого, что в списках «штрафников» его самого удивительным образом нет.

Впрочем, не исключено, что «частичная забывчивость» отдельных граждан с полномочиями - это не что иное, как попытка скрыть «левые», а то и вовсе криминальные доходы, которые аккуратненько так легализуются в гаражи, дачи, прицепы к автомобилям и банковские вклады в самом государственном «Сбербанке». А кто-то, вполне возможно, мог и специально подзабыть указать часть дохода, чтобы, как говорят «тертые зеки», «пойти по более мягкой статье» – ведь за несколько десятков тысяч сокрытых рублей наказание какое? Прокуратура мэру поручение, мэр подчиненного на ковер – пальчиком пожурит. А за левый или криминальный доход можно схлопотать по примеру бывшего главы Отрадненского сельского поселения в пригородном районе Брянска Николая Гришкова 7 лет «строгача» и 12 миллионов штрафа – и «всего-то» за оказание услуги по предоставлению двух земельных участков в «частном порядке», пополнившей личный карман Гришкова на 200 тысяч «рэ».  А ведь эти деньги, не поймай опера чиновника с поличным, вполне могли превратиться в автомобиль жены, дачу тестя, вклад двоюродной сестры…О таких чиновниках губернатор Брянщины Богомаз как-то обронил: люди, хотя бы единожды попавшиеся на коррупции, больше никогда не должны возвращаться во власть.

Сказано справедливо – только пойманы на коррупции и за то сидят считанные единицы. Остальные… пока в разделе «Не пойман – не вор». Вряд ли в областном правительстве, да и в мэрии тоже, собрались люди с полным отсутствием «скелета в шкафу». Прокурорская проверка, выявившая едва ли не поголовное сокрытие городскими «чинушами» своих барышей – это как в айсберге верхушка, так в их скелетах… макушка. А ниже макушки…

Кстати, что мы все о Брянске - прокурорская информация о «забывчивых» чиновниках есть практически из каждого российского региона нашей необъятной Родины. Лишь несколько наглядных примеров.

Воронеж

Десять муниципальных служащих, включая первых лиц администрации и начальников отделов мэрии, скрыли сведения о счетах на различные суммы. Муниципальные служащие предоставили ложные сведения о датах открытия своих счетов и счетов своих супругов в банках, а также об остатках денежных средств на них. Да и поданные сведения о недвижимом имуществе были, мягко говоря, далеки от реалий. Большинство чиновничьих «трудовых» накоплений лежат в Сбербанке.

Чечня

Семь директоров региональных учреждений за скрытие доходов привлечены к административной ответственности, выражаемой как «поставить на вид». Проще говоря, вызвали на «ковер» и погрозили пальчиком. А деньги так в «сбере» и остались.

Пермский край

Не стали увольнять и здешних «ославившихся» чиновников, среди которых есть даже сотрудники силовых ведомств, включая местное ГИБДД. И снова не без Сбербанка.

Мурманск

Среди многих «скрывальщиков» доходов первое место с большим отрывом заняло региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства, некоторые служащие которого являлись одновременно учредителями коммерческих организаций и, естественно, сии доходы нигде не отражали. Зато отражались они в Сбербанке, где их и отыскали прокурорские.

Кузбасс

А вот здесь заискивать перед чиновниками не стали – двоих сняли с должности за сокрытие 260 и 17 тысяч. Правда, добавим в «бочку» борьбы с «нехорошими» чиновниками немного «дегтя» - уволенные чиновники были всего лишь главами сельских поселений. Действительно «больших людей» увольнение, может, чисто по случаю, «пронесло». На вклады в родном «сбере» тоже никто лапу не наложил.

… В общем-то, в материале, где едва ли не в каждом абзаце звучит название Сбербанка, речь вовсе не о нем, тем более и противоправного с его стороны ничего нет – напротив, местные «князьки» невольно даже делают банку бесплатную рекламу: мол, если умные серьезные люди держат там свои денежки, чего ж нам, горемычным, сомневаться? Если они, правда, есть – чтобы их в банке держать… А уж если есть  - будь обязан, декларируй. А ежели ты чиновник, декларируй на публику - да жену (детей, родителей, свата-брата и прочих) не забудь до кучи. Закон обязывает. Ведь кроме всеобщего «позора» за сокрытие чиновника может постигнуть и другое, более значимое «несчастье» - как уже в свое время писала «ОГ», «изъятие у чиновника и членов его семьи имущества, приобретенного на незадекларированные доходы, по мнению Конституционного суда, не противоречит основному закону страны».  В общем, адекларируй и спи спокойно. Или спокойный сон для чиновника – иллюзия, так же как и… чистая совесть?

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