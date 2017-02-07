Сотрудники Исаакиевского собора предостерегли власти от уничтожения музея
Трудовой коллектив ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор» написал открытое письмо, в котором высказало свое мнение по вопросу безвозмездной передачи собора в собственность Русской православной церкви (РПЦ)
Трудовой коллектив ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор» написал открытое письмо, в котором высказало свое мнение по вопросу безвозмездной передачи собора в собственность Русской православной церкви (РПЦ). Напомним, в начале января такое решение принял губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Авторы открытого письма отметили, что решение губернатора фактически ликвидирует историко-художественный музей, созданный еще в 1928 году. Слова г-на Полтавченко о сохранении «музейной функции» собора члены трудового коллектива считают «фикцией».
Сотрудники «ГМП «Исаакиевский собор» отметили, что для осуществления «музейной функции» необходима научно–исследовательская и экспозиционно–выставочная деятельность. В свою очередь проводить экскурсию можно только будучи уверенным, что музейный объект защищен от процессов разрушения и распада, а для этого нужна и реставрационная деятельность.
«Поэтому все разговоры о музейной функции демонстрируют только лишь слабое знание музейного дела и со стороны тех, кто решает сейчас судьбу памятника, и со стороны тех, кто так стремится получить его в безвозмездное пользование», - говорится в письме.
Противники передачи Исаакиевского собора также раскритиковали заявления представителей власти и церкви о том, что собор предки строили не для туристов. Специалисты напомнили, что храмы бывают приходские, рассчитанные на повседневные богослужения, а бывают – мемориальные, изначально выполняющие и функции памятника, монумента, важного для культурной памяти всего народа. Исаакиевский собор относится как раз ко второй категории.
«Музей транслирует важный социокультурный код, он сохраняет и передает историческую память. Это изначально было свойственно Исаакиевскому собору. Это сохраняется и сейчас», - говорят защитники собора.
Трудовой коллектив обращает внимание и на то, что Исаакиевский собор, который имеет статус музея с 1935 года, представляет собой чрезвычайно сложное архитектурно-художественное единство, включающее 103 настенные росписи, 52 съемные работы, выполненные маслом на холсте, более 300 скульптур и 62 мозаики. Сохранение памятника такой сложности является кропотливым трудом, который требует как интеллектуальных, так и денежных затрат.
Каким образом собор будет зарабатывать средства на реставрацию уже в статусе храма, неизвестно.
Сотрудники музея также выразили разочарования по поводу заявлений властей о том, что коллектив работников в собором «напрямую не связан». Авторы петиции отмечают, что сохранение Исаакиевского собора является заслугой коллектива музея.
«Мы думаем, что Исаакиевский собор – это уникальный памятник культуры. Только по недоразумению можно считать таковое суждение антирелигиозным. И общей нашей миссией мы полагаем сохранение этого памятника для последующих поколений. Мы не считаем, что сохранение памятника можно совместить с уничтожением музея», - говорится в открытом письме.
Напомним, что власти Санкт-Петербурга считают вопрос о передачи Исаакиевского собора церкви «делом решенным». Противников передачи собора, которые проводят массовые акции протеста, чиновники обвинили в оскорблении чувств верующих.