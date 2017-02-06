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06 февраля 20:20
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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За свой счёт

История заключенного Андрея Крекова дает нам отличный повод вспомнить математику в рамках школьной программы

История заключенного Андрея Крекова дает нам отличный повод вспомнить математику в рамках школьной программы. Архангельские тюремщики выставили ему по итогам голодовки счет, и мы можем подсчитать, что почем в пенитенциарной системе.

Например, девять дней сверхурочного дежурства надзирателя в местной больнице обошлись почти в 19000 рублей. В день выходит 2100 рэ. Это если надсмотрщик один. А если двое? Вдвоем, конечно, веселее, но на каждого уже по 1050 рублей. Не зажируешь сильно-то, откровенно говоря.

Медицинская помощь потянула на 3200 в сутки. А заодно мы узнали, что медицина в Архангельской области – платная. Там и бензин, кстати, по 41 рублю за литр – не хило так стоит. Сотрудникам УФСИН покатать бы этого Крекова по окрестностям, повозить кругами, как делают иногда таксисты, чтобы счетчик накрутить – глядишь, выбили бы со злостного голодающего бабосов побольше. А так – даже до двух тысяч услуги перевозки больного не дотянули.

Но в целом это начинание нужно признать правильным. Пора переходить с заключенными на рыночные отношения. Если голодовка – это умышленный вред здоровью, то и само преступление – это вред уже окружающим – и оно тем более не может оставаться бесплатным деянием. Впредь необходимо выставлять подследственным, обвиняемым и заключенным счет за перевозку их от изолятора до суда и обратно или к местам отбытия наказания. Платить за аренду помещения на время судебного заседания – и соответственно оплачивать услуги конвоиров.

Вы попробуйте нанять себе охрану в обычной жизни и узнаете, во сколько вам это обойдется! А тут вооруженный конвой, транспорт – все же это денег стоит.

Справедливости ради, заметим, что заключенный Креков во время голодовки не принимал пищу и, следовательно, сэкономил пенитенциару приличную сумму. Ведь кормить его должны несколько раз в день, а тут он 27 дней голодал! Вычтите, пожалуйста, из его счета эту сумму. Пока он голодал, то естественным образом реже пользовался водопроводом и канализацией. И даже меньше вдыхал воздуха и производил углекислого газа – это тоже экономия и экология! На последней стадии голодовки у Крекова было мало физических сил, и ему не требовалась избыточная охрана. Таким образом, и на надзирателях можно было сэкономить, а если охрану не ослабили, то это уже вина самого УФСИН.

Остается невыясненным и в буквальном смысле неоцененным прейскурант на укусы. Ведь Крекова посадили за то, что он укусил полицейского и оставил на бедре прямую царапину масштабом 1 см на 1 мм. Суд оценил это в три года отсидки, но сколько это в рублях?

Нам предстоит еще немало сделать на поприще монетизации системы наказаний. Вот Кировский суд обязывал Навального жить в Хилтоне, а возможно стоило бы приговорить его к отбыванию пятилетнего наказания путем проживания в этом отеле за свой счет, чтобы вытрясти из злостного жулика все госдеповские миллионы в пользу государства. На дворе кризис и считать нужно каждую копейку. А нарушители закона жируют за казенный счет. Да еще и голодать хотят нахаляву.

Источник - Эхо Москвы

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