Архангельская колония выставила заключенному счет на 50 тысяч рублей за голодовку
Осужденный юрист Андрей Креков год назад объявил голодовку, которая продлилась 27 дней. После голодовки заключенный был госпитализирован. Спустя некоторое время администрация колонии выставила Крекову счет за услуги врачей и бензин
Заключенного архангельской колонии Андрея Крекова обязали выплатить более 50 тысяч рублей за проведенную голодовку. Такое решение вынес городской суд по иску администрации колонии.
Осужденный юрист Андрей Креков год назад объявил голодовку, которая продлилась 27 дней. После голодовки заключенный был госпитализирован. Спустя некоторое время администрация колонии выставила Крекову счет за услуги врачей и бензин, потраченный на его транспортировку в больницу и обатно. Материальный ущерб представители ФСИН оценили примерно в 50 тысяч рублей.
По данным «Медиазоны», юрист Андрей Креков был осужден в июле 2015 года по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Мужчину приговорили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.
По версии следствия, Креков укусил полицейского во время задержания за неподобающее поведение. Юрист считает, что полицейские задержали его без какого-либо повода, а затем избили в отделении. После того, как он подал жалобу, против него возбудили уголовное дело.
Голодовку заключенный объявил в знак протеста против его частого помещения в штрафной изолятор.
29 марта 2016 года Креков подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).