«Золотая» старость
На Брянщине пенсии вышедших в тираж чиновников превышают средний показатель по области в 10-15 раз
Весы фемиды и качели справедливости
Сумасшедшие пенсии бывших брянских чинуш давно и прочно стали притчей во языцах и повод для зависти. Средняя пенсия в регионе немногим больше 10 тысяч, а пенсии «бывших слуг народа» со всеми надбавками и приплатами варьируются от 130 до 200 тысяч. Многие предприниматели такому доходу были бы рады.
Оплачивает «золотую» старость вчерашних правителей местная казна. С учетом, что, к примеру, пенсии экс-замов губернатора Климова и Симоненко за 130 тысяч, умножь на 12 месяцев, получи результат. А таких «почетных» пенсионеров в Брянске порядка полусотни – со времени вступления в 2007 году в силу местного закона «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Брянской области», на эту полусотню из бюджета уже ушло порядка 164 миллионов рублей.
Так же давно, как говорят об этих пенсиях, с ними воюет брянская прокуратура под лозунгом брянского прокурора Александра Войтовича «подобные надбавки к пенсиям в тяжелое для страны время – это непозволительная роскошь и большая нагрузка на бюджет». Но, словно лбом о стену. Последнее судебное разбирательство осенью 2015 закончилось для прокуратуры провалом – судья Елена Стоян была категорична: пенсии VIP-пенсионерам оставить прежние. Мотивы, движущие судьей, так и остались за кадром – возможно, она просто учла все «заслуги» бывших «чинуш», благодаря многим из которых и без того никогда не «жировавший» регион совсем упал в «осадок»? Или для нее самым важным была позиция руководителя правового управления администрации области Владимира Чумакова, здравствующего на своей должности и ныне, всегда и открыто стоявшего на позиции сохранения «золотых» пенсий для бывших коллег. Узнав вердикт суда, прокурор Войтович посетовал: «Если в других областях оставить или убрать пенсионные надбавки рассматривались конкретно по персоналиям – то здесь впервые суд принял решение целиком по региону».
Брянские прокуроры пошли в Верховный суд – задача осталась та же: отобрать у бывших чиновников часть их «заслуг». И свершилось – брянской прокуратуре был дан «зеленый свет». Верховный Суд по требованию прокуратуры Брянской области признал недействующим закон «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Брянской области».
В теории это означало, что брянская прокуратура имела все основания для положительного вердикта местного суда, что и случилось – а значит, отныне бывшие заместители губернатора и другие крупные чиновники больше не могут получать огромные пенсии, которые достигают 200 тысяч рублей. Закон, принятый еще 10 лет назад, предусматривал дополнительно к государственной пенсии выплату «денежной компенсации лицам, замещавшим государственные должности», за что ежемесячно к обычным пенсиям из областной казны «аксакалам административного труда» доплачивались 80-130 тысяч рублей. Например, оформивший себе пенсию в 2014 году бывший заместитель брянского губернатора Анатолий Теребунов получил добавку в размере 137 тысяч рублей ежемесячно. С учетом индексаций и обычной пенсии, его «потребительская корзина» обосновалась где-то на уровне двухсот тысяч рублей. И даже если бы Теребунов оформил свой исключительно чиновничий стаж, все равно это была бы значительная сумма – так нет, выжал максимум из всего, добившись, чтобы в «золотой стаж» ему включили даже давнишнюю работу в газете «Брянские известия», о существовании которой на брянском медиа-пространстве все уже успели забыть. Да и он один такой, идущий на ухищрения ради увеличения стажа и получения дополнительных льгот – совсем недавно в Новозыбковском районе области прокуратура выявила несколько нарушений в положениях о порядке начисления «чиновничьих» пенсий, где в стаж, в противоречие закону, был включен стаж работы в других организациях, в том числе, силовых. Как говорится, одним миром мазаны…
Право на доплату имели так же губернатор, его заместители, руководители органов исполнительной и законодательной власти – в общем, привилегированной публики пенсионного возраста в Брянске хватало. И прокуратура начала наступление, добиваясь теперь уже одобренной сверху отмены огромных пенсий бывшим чиновникам – дела рассматривались в разных судах, в том числе, и в районах Брянщины. И прокуратуру ждал первый успех – Брянск, Клинцы, Новозыбков первыми избавились от ярма. Дальше – больше, казалось – полная победа близка. Даже брянский губернатор Александр Богомаз открыто согласился с решением Верховного суда, заявив, что если в других регионах предусмотрены подобные выплаты, то Брянская дума должна отталкиваться от какого-то среднего содержания бывших госслужащих. Но 140 тысяч доппенсии – явный перебор.
Напомнил глава области и о своем давнем предупреждении местным чиновникам о том, что в область пришел прокурор-государственник и шалить на эту тему пора переставать. Кстати, сразу после решения об отмене пенсионных привилегий, прокурор отправил губернатору Богомазу и председателю облдумы Попкову требование об исполнении принятого судом вердикта и предложением освобождающие почти 40 миллионов рублей направить на решение иных острых региональных задач, которых в регионе полно. В общем, справедливость, казалось, восторжествовала. Однако…
Обратный ход
Не все действующие VIP-пенсионеры и те, кто был уже на «подходе» к вкусной пенсионной «кормушке», согласились с таким финалом и продолжили сражаться за привилегированные пенсии. Четверо «виповцев», думается с подачи остальных, среди которых особым рвением отличались Василий Польской и Виктор Фёдоров написали в тот же Верховный суд обращение о признании недействительным решение Брянского областного суда по его же собственной рекомендации и при содействии брянской прокуратуры. Что удивительно – одна из «старейшин» местной чиновничьей жизни и «главный правдолюб» Екатерина Лахова в статусе сенатора от Брянщина тоже направила в Верховный суд обращение с требованием вернуть все на круги своя, посчитав, что обратная позиция нарушает принцип социальной справедливости. То есть, если бывшие чиновники будут получать деньги, чуть более близкие к народу, это будет, о мнению Лаховой, социально несправедливо по отношению к определенной категории пенсионеров?
Как бы то ни было, Верховный суд вернул «виповцам» все их надбавки, которые и составляли значительную части пенсии – по логике суда, пенсионеры не виноваты в том, что им назначили такую пенсию – а если уж назначили, будьте добры платить. Бывшие первые лица региона вздохнули с облегчением – они снова в «шоколаде», а областной прокурор Александр Войтович остался с носом. Оспаривать теперь уже решение Верховного суда областная прокуратура вряд ли была способна. Так и вышло, прошел 16-й год, начался 17-й, а воз и поныне там – воз в десятки миллионов рублей, который, подобно старому изможденному волу, тянет на себе местная казна…И позорищем, иначе не назовешь, доплату в 1100 рублей брянским пенсионерам, живущим за чертой бедности, на которую сподобились местные власти по осени прошлого года – заняв, кстати, последнее место в общероссийском списке подобных региональных выплат. Видимо, чиновникам показалось достаточным 1100 рублей, чтобы брянскому пенсионеру, кстати, с пенсионным прожиточным минимумом чуть за 7500 одному из самых бедных в стране, чтобы перешагнуть ту самую черту бедности. Зато сами чиновники – одни из лидеров. Не только по пенсиям, но и нынешним зарплатам. При средней брянской чуть за 21000 рублей, полученную исключительно благодаря огромным доходам чиновников и отдельных бизнесменов, в реальности в производственном секторе составляющую около 19 тысяч, а в социальном (медики, учителя и т.д.) вообще около 15 тысяч, что является худшим по сравнению с прошлым годом показателем, средняя зарплата областного чиновника 37000, муниципального 29000, но это с учетом зарплат всех низших и средних должностей, начиная от архивистов с их 11 тысячами и заканчивая «большими боссами», которые даже в своих районах получают по 45-60000, а первые и к ним приближенные лица города и области – за восемьдесят. И главное, за что? Просто – по умолчанию, за то, что сел в то или иное кресло. Несколько лет назад эксперты Общероссийского народного фронта, разбираясь с порядком выплат пенсий мэрам российских городов, особое внимание уделяли как раз Брянску в связи с «сомнительным способом установления повышенной пенсии мэру Александру Макарову». Активисты выяснили, что для получения повышенной пенсии совсем не обязательно быть военным пенсионером, иметь большую трудовую выслугу или быть большим федеральным чиновником – достаточно год-другой поработать мэром какого-нибудь города.
А вот если бы чиновники сидели не на окладах, а на процентах от КПД – какую бы зарплату имел тот же Теребунов, о полезных делах которого никто не помнит, зато известна его личная хозяйская жилка – будучи чиновником, он так и оставался учредителем ООО «Брянск-пресса», хотя такое совмещение для чиновников запрещено и чревато прокурорскими «оргвыводами». Правда, когда твой сын, Теребунов Андрей Анатольевич, прокурор одного из районов области, какие оргвыводы? Договоримся! Да и уже отлученный от кормушки сей господин не пропал – на какое-то время возглавил брянский филиал «Росгранстроя», став ответственным в регионе за обустройство границ. Как и бывший вице-губернатор Александр Касацкий, которого в чиновничью бытность за глаза называли «полпредом Мираторга» и порученцем по особым делам – большая часть его чиновничьих забот была посвящена именно этому агрохолдингу, разорившему не одно крестьянское хозяйство в регионе, а в итоге своего «посла» и пригревшего. Ну, или бывший мэр Брянска Сергей Смирнов, официально уволенный по инвалидности, а по сути, со скандалом и подозрением в махинациях, за которые позже и сел на 4 года. Но сразу после мэровского кресла он, несмотря на инвалидность, успел повозглавлять фонд содействия реформированию ЖКХ Брянской области, в том числе которую успел раньше и развалить.
А мы чем хуже?
Положительный пример (не в смысле, что хороший – а что с положительным для себя результатом) – заразителен. В Омске 25 января этого года большинством голосов депутаты Госсовета проголосовали за доплаты к пенсиям бывших первых лиц города. Надо сказать, этому решению предшествовала серьезная схватка между народными избранниками и местной прокуратурой и даже между самим депутатами. Главным противником предложения подсластить жизнь отдельным омским пенсионерам был народный избранник Сергей Дроздов. Его доводы, казалось, были железными – представители данных категорий населения не нуждаются в доплатах, так как в своем большинстве являются вполне успешными бизнесменами, а бывший мэр Омска Юрий Шойхет так и вовсе постоянно живет в Канаде. «Будем туда отправлять средства из бюджета Омска?! А у нас армия учителей, врачей, санитаров!» - слова, к которым стоило бы прислушаться его коллегам. Тем более, категорически против выступала и прокуратура – еще в марте прошлого года депутаты уже выносили решение о помощи VIP-пенсионерам, но прокуратура через суд добилась его отмены. Не прошло и года, как депутаты повторили «ход конем», по сути, наплевав на судебный вердикт.
«Мы впервые сталкиваемся с ситуацией, когда представительный орган власти пытается преодолеть судебное решение» - посетовал прокурор Омска Алексей Полубояров, видимо, ничего не слышав о том, как в Брянске его коллеги и депутаты выяснили отношения по такому же вопросу в течение нескольких лет подряд.
Кстати, если уже сравнить обе ситуации, омские народные избранники предусмотрели допвыплаты для важных пенсионеров в размере от 10 до 30 тысяч – в отличие от брянских, где цифры варьируются от 80 до 130 тысяч. Такое ощущение, что Брянск «мегаполисней» Омска во всем раз этак в 5-10… Чистая статистика: население Брянска по итогам 16-го года составляла 409921 человек, население Омска на тот же период – 1178079 человек. Разница почти в три раза не в пользу Брянска. Согласно этим цифрам, а также доходам населения, ценам на продукты первой необходимости, транспорт, бензин и прочее, омские депутаты могли смело просить себе на «пенсион» добавку тысяч в 300-400. Или брянским умерить аппетиты до 4-10 добавочных тысяч – звучит как-то даже по-божески. Но никто ни на кого не глядит – каждый тянет под себя, сколько может – бюджет резиновый, все выдержит. Тем более на пенсии чего о бюджете заботиться? Главное – сейчас все узаконить, глядишь – с учетом нынешней должности и самому потом что перепадет… Тысяч так восемьдесят-девяносто… А ведь не помешают! И Родину легче любить. А с учетом того, что ВИП-персоны время от времени уступаю дорогу «молодым», переходя в статус еще не старых ВИП-пенсионеров, год из года их становится все больше, а бюджету все тяжелей и тяжелей. Через пару десятков лет в местном бюджете может просто вообще остаться одна статья расходов – как раз на «золотых» брянских пенсионеров. А пока год из года получающая федеральные дотации на покрытие дефицита в местном бюджете Брянская область продолжает раскошеливаться на многомиллионные выплаты экс-чиновникам. Кстати, и это еще не предел аппетиту «бывших» - благодаря целому ряду хитро сделанных нормативных актов доплаты к пенсиям муниципальных служащих в размер 80-90 тысяч рублей, вполне возможно, свой бонус потребуют и туда-сюда освобождающие из мест не столь отдаленных осужденные ранее местные «шишки» (Денин, тот же Смирнов). А ведь сели они за мошенничество и хищения, нанесшие городу и региону немалый урон. Парадокс – человек в тюрьме за кражу денег из казны, а из нее ему еще доплачивают, потому что таков регламент местного закона. Вопреки позиции фемиды, вопреки отчаянию нищающего населения, вопреки здравому смыслу…