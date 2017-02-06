Минобороны заказало партию планшетов по 356 тысяч рублей за штуку
Министерство обороны разметило на сайте госзакупок заявку на приобретение планшетных компьютеров стоимостью 356,4 тысячи рублей за одну единицу товара. Общая сумма закупки составила 115 млн рублей
Министерство обороны разметило на сайте госзакупок заявку на приобретение планшетных компьютеров стоимостью 356,4 тысячи рублей за одну единицу товара. Общая сумма закупки составила 115 млн рублей.
Согласно заявке, непосредственным заказчиком планшетов выступает петербургское научно-производственное предприятие «Сигнал». Данное предприятие назначило единственным поставщиком планшетов за 356 тысяч рублей научно-производственную компанию «Атри».
По условиям контракта, компания «Атри» должна изготовить и поставить заказчику планшеты тремя партиями. Крайний срок поставки - июль 2017 года.
«Атри» имеет лицензию на право работы с документами, содержащими гостайну, и производит мобильные средства «отображения информации наземного и морского базирования, оборудование для автоматизированной обработки данных, информационных систем и их программного обеспечения», сообщает издание «Бумага».