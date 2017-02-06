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06 февраля 07:33

В России гомеопатию официально признают лженаукой

В России гомеопатию в ближайшее время могут официально признать лженаукой. Соответствующий меморандум появится на официальном сайте Российской академии наук 6 февраля. Это станет первое в мире признание гомеопатии лженаукой

В России гомеопатию в ближайшее время могут официально признать лженаукой. Соответствующий меморандум появится на официальном сайте Российской академии наук 6 февраля. Это станет первое в мире признание гомеопатии лженаукой.

Меморандум создан комиссией по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН совместно с просветительским фондом «Эволюция». В документе отмечается, что действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а экспериментальные подтверждения эффективности такого вида лечения отсутствуют, сообщает «КоммерсантЪ».

Суть гомеопатии состоит в лечении «подобного подобным», то есть лечении минимальными дозами препаратов, которые вызывают симптомы, аналогичные симптомам болезни.

Современная медицина рассматривает гомеопатию как часть альтернативной, ненаучной медицины. Противники такого вида лечение отмечают, что на сегодняшний день эффективность большинства гомеопатических методов лечения не доказана. Большинство гомеопатических препаратов основаны на эффекте плацебо.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) особо предостерегают от гомеопатического лечения людей с серьезными заболеваниями, больных ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и малярией.

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