Тариф в системе «Платон» вырастет в два раза с 15 апреля
Тарифы на проезд по федеральным трассам для грузового транспорта массой более 12 тонн по системе «Платон» вырастут два раза с 15 апреля 2017 года. Об этом официально сообщили в российском правительстве
Тарифы на проезд по федеральным трассам для грузового транспорта массой более 12 тонн по системе «Платон» вырастут два раза с 15 апреля 2017 года. Об этом официально сообщили в российском правительстве. До этого срока тариф останется неизменным – 1,56 рубля за километр. Перевозчики и простые дальнобойщики выступают против повышения тарифа и грозят массовыми протестными акциями.
В правительственном постановлении говорится о продлении льготного тарифа взимания платы с грузовиков «Платон» в 1,53 руб. за 1 км пути до 15 апреля 2017 года. По истечении этого срока тариф составит 3,06 рубля за километр. При этом в середине 2018 года Минтранс еще раз повысит тариф в системе «Платон».
Повышение тарифа в системе «Платон» раскритиковали не только водители и транспортные компании, но также ритейлеры и Счетная палата. Так, транспортные компании просят власти сначала усилить эффективность контроля взимания платы и добиться прироста числа пользователей системы. Торговые сети предупреждают о росте цен на товары из-за повышения тарифа в два раза, а в Счетной палате считают, что у регионов помимо «Платона» есть другие источники формирования дорожных фондов, которые они до конца не используют.
Простые водители в свою очередь говорят о подготовке массовых акций протеста и намерении бастовать до тех пор, пока чиновники не сядут с ними за стол переговоров.