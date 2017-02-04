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04 февраля 18:17

В сочинский резиденции Путина построят пляжный комплекс за 1,81 млрд рублей

На территории резиденции Владимира Путина «Бочаров ручей» в Сочи появится новый пляжный комплекс, строительство которого оценивается в 1,81 млрд рублей. Действующий в резиденции пресс-центр перестроят в спортзал

На территории резиденции Владимира Путина «Бочаров ручей» в Сочи появится новый пляжный комплекс, строительство которого оценивается в 1,81 млрд рублей. Действующий в резиденции пресс-центр перестроят в спортзал и место проведения встреч. Подрядчики госзаказов уже избраны, в обоих случаях ФСО проводило закупку у единственного поставщика.

Согласно данным на сайте госзакупок, к концу 2018 года в резиденции Владимира Путина в Сочи построят четырехэтажное здание с бассейнами и SPA-зоной, а также пляжный павильон. В контракте речь также идет о вырубке и пересадке зеленых насаждений на территории резиденции. Заказчиком выступает служба охраны на Кавказе ФСО России (СОК ФСО).

Тендер на реконструкцию достался ООО УК «Кредо», которое является крупным подрядчиком ФСО России. Компания недавно выиграла конкурс на строительство комплекса зданий Верховного суда РФ в Санкт-Петербурге стоимостью 28,94 млрд рублей, однако в конце января ФАС отменила итоги тендера в связи с нарушением закона о госзакупках.

Пресс-центр в резиденции перестроят в две функциональные зоны  - для занятий спортом и проведения совещаний и встреч. В здании появятся тренажерный зал площадью 135 кв. м., представительский кабинет, комната ожидания для делегаций, две комнаты отдыха.

На эти работы выделили 258,6 млн рублей, а исполнителем контракта назначили ООО «Стройкомплекс», которая по заказу Минкультуры занимается реставрацией памятников архитектуры. Компания, например, занималась реставрацией Новодевичьего монастыря и чуть не сожгла колокольню.

По данным Центра управления расследованиями, «Стройкомплект» основали бизнесмены Дмитрий Сергеев и Дмитрий Турчинский - бывшие топ-менеджеры петербургского АО «БалтСтрой». В свою очередь «БалтСтрой» фигурирует в уголовном деле о хищениях бюджетных средств, выделенных на реставрацию калужского Музея космонавтики, Псковского драмтеатра, Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей.

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