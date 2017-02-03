Прокурор попросил для Навального 5 лет условно по «делу Кировлеса-2»
Сторона обвинения по «делу Кировлеса», которое повторно рассматривает Ленинский суд Кирова, попросила для фигурантов дела Алексея Навального и Петра Офицерова 5 лет и 4 года условного срока соответственно. Аналогичный приговор был вынесен фигурантам дела в 2014 году
Сторона обвинения по «делу Кировлеса», которое повторно рассматривает Ленинский суд Кирова, попросила для фигурантов дела Алексея Навального и Петра Офицерова 5 лет и 4 года условного срока соответственно. Аналогичный приговор Навальному и Офицерову был вынесен в 2014 году и в конце 2016 года отменен Верховным судом РФ.
По мнению обвинителя Сергея Богданова, Навальный и Офицеров должны выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей (для каждого).
По версии следствия, в 2009 году Алексей Навальный, который в тот период работал советником губернатора Никиты Белых, познакомил гендиректора Кировского областного государственного унитарного предприятия (КОГУП) «Кировлес» Вячеслава Опалева с предпринимателем Петром Офицеровым, который основал Вятскую лесную компанию (ВЛК).
Навальный и Офицеров навязали «Кировлесу» невыгодные условия, на которых компания передавала ВЛК лес на реализацию. В общей сложности КОГУП поставило 10 тыс. куб. м материалов на сумму почти 16,2 млн руб. ВЛК закупала лес по заниженной цене, а перепродавала по рыночной. По версии следствия, Навальный и Офицеров «совершили хищение в пользу третьих лиц».
В 2014 году по делу «Кировлеса» Навальный и Офицеров были суждены на 5 лет и 4 года реального срока, однако после стихийного митинга в поддержку оппозиционера в Москве прокуратура обжаловала приговор. Реальные сроки фигурантам дела заменили на условные.
В 2016 году Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу Навального и Офицерова. В вердикте ЕСПЧ говорилось, что их осудили за деятельность неотличимую от предпринимательской. В соответствии с решением ЕСПЧ Верховный суд России отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В ходе повторного рассмотрения дела «Кировлеса» сторона обвинения заявила, что решения Страсбургского суда и Верховного суда РФ не имеют под собой правовой основы.
Сам Алексей Навальный считает, что по «делу Кировлеса-2» ему вынесут аналогичный приговор, чтобы помешать его участию в президентских выборах в 2018 году.
«Как я и говорил: им важно просто запретить мне в выборах участвовать. Поэтому нужно просто вернуть мне тот приговор, что отменил ЕСПЧ», - прокомментировал выступление обвинителя оппозиционер.