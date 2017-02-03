Аборт – как искусство… прерывания
Подписанное правительством РФ постановление о введении отдельной лицензии на аборты вызвало массу споров и сомнений, буквально разделив спорщиков на «вражеские» лагери, где у каждой стороны свои доводы «за» и «против», своя правда
Официоз
Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об отдельном лицензировании медучреждений, выполняющих искусственное прерывание беременности в декабре прошлого года, вступает в силу новшество с декабря этого года. До того момента аборты будут вестись по старинке. По «старинке» аборты относились к подразделению «акушерство и гинекология», которое, естественно, лицензировалось – а прерывание беременности шло к акушерству как бы прицепом. То бишь, медицинский центр, получивший разрешение заниматься беременными пациентками, мог по умолчанию, с письменного согласия женщины прервать ей беременность согласно установленным нормам и законам.
Согласно разным статистическим данным, в течение года порядка 850 тысяч россиянок приходят на аборт официально (по неофициальным данным более пяти миллионов сверх принятой статистики), средний возраст 20-34 года. По закону аборт возможен при беременности сроком до 12 недель и проводится за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.
Закулисье
Официальный предлог новшества таков – Министерству Здравоохранения, главному лоббисту проекта, станет проще вести учет медучреждений, у которых среди прочих услуг заявлена и эта процедура. Понятное дело, отдельная лицензия на искусственное прерывание беременности удорожит «покупку» права оказания этой услуги медиками у государства – позволить себе подобное смогут не все, а значит, «правообладателей» на прерывание беременности станет меньше. Следить за ними станет проще. Тем более, сейчас какой-то процент абортов вообще не попадает под учет – те процедуры, которые проводятся не за счет фонда обязательного медицинского страхования, а в частном, так сказать, порядке.
Кстати, то, что и в самих медучреждениях услуга прерывания беременности для их клиенток подорожает – так и в этом чиновники видят определенный плюс: какое-то количество женщин, принявших решение прервать беременность, возможно, пожалеют платить за эту процедуру дорого или просто не найдут возможности столько платить – а это значит, что определенное количество уже приговоренных плодов в утробах матерей превратятся в симпатичных малышей российского гражданства, статистически помогая рождаемости догонять смертность.
Сейчас аборт в частных клиниках, можно сказать, на потоке – настолько, что порой коммерческие врачеватели порой переходят границы дозволенного. И калечили порой пациенток медики и насмерть залечивали – а договорчик пациенткам перед операцией такой подсовывали, что на суде не подкопаешься. И всякие там административные нарушения типа того, где не так давно один из частных медцентров в Брянске попался на рекламе абортов, что, естественно, запрещено и теперь заплатит штраф до полумиллиона рублей, по сравнению с настоящим криминалом, встречающимся в операционных, это так – «цветочки».
Недовольные «зрители»
Несогласных с лицензированием абортов немало. Из разных сословий и категорий. К примеру, общественники, в том числе, и из состава открытого правительства, считают, что любое решение, принимаемое на государственном уровне, не должно быть драконовым – то бишь, сразу резать по живому. Делать или не делать аборт – это узаконенное право любой гражданки РФ, а сужение списка представляющих эту услугу клиник и последующее удорожание есть не что иное, как скрытая дискриминация. Хотя здесь можно и поспорить – пить или не пить, это тоже право человека, но подавляющее большинство в обществе ратует за повышение цен на алкоголь.
Есть и другое мнение, уже специалистов-медиков – заявленная Минздравом проблема статистики учреждений, предлагающих услугу прерывания беременности, мягко говоря, надумана. А вот визуальное сокращение числа медклиник, проводящих аборты, совсем не обязательно будет между собой количественно совпадать на бумаге и в жизни. Некоторые, не совсем чистые на руку медики, не пожелав терять прибыльный бизнес, просто уйдут с этой услугой в подполье.
Правда, петиция общественников против нововведения и вообще об исключении абортов из системы обязательного медицинского страхования, собравшая достаточные для рассмотрения на самом высшем уровне 100 тысяч подписей, экспертной группой в правительстве была «похоронена» простым большинством голосов. А проект депутатов ГД во главе с Еленой Мизулиной, обеспокоенной как раз второй цифрой из приведенной выше статистики, с требованием запрета абортов в частных клиниках так и покрылся пылью на госдумовских полках.
Частные «эскулапы» тоже не остались в стороне от обсуждений. Гендиректор сети медклиник Medical On Group Александр Каневский считает, что никакого социального эффекта для российских женщин нововведение не принесет, а всего лишь позволит Минздраву, не шевельнув пальцем, знать количество лицензированных на аборты медучреждений, которым удастся пробиться сквозь чиновничью волокиту и выбить-таки себе эту новую лицензию.
Едва ли не громче всех обсуждают постановление и вообще тему абортов религиозные организации. Патриарх всея Руси Кирилл, известный противник абортов как таковых, открыто заявлял о том, что раз уж в настоящее время у государства нет юридической возможности запретить аборты без попрания прав человека, стоит эту бесчеловечную процедуру, убивающую детей, хотя бы вывести из системы медицинского страхования, действующего в этом государстве. Правда, министр здравоохранения Вероника Скворцова главному российскому батюшке отпарировала быстро и жестко: вывод абортов из системы ОМС создаст серьезную угрозу для здоровья женщин. Вот так – с одной стороны убийство еще не родившихся детей, с другой – угроза здоровью их еще не матерям. Две чаши одних весов, каждая из которых одинаково болезненна.
Кстати, и не одна церковь критикует то, что ОМС (по сути, само государство) спонсирует аборты – в свое время госдумовец Виталий Милонов даже прилюдно пообещал позорную практику пресечь. И хотя, по большому счету, те эмоциональные слова были лишь сотрясанием ветра, говорили об этом потом много и всюду, а Минздрав коротко назвал депутатский позыв дискриминацией. Вопрос, дискриминацией кого – женщин с плодом до 12 недель в животе или чиновников, то ли желающим этим женщинам помочь, то ли действительно просто желающих знать число лицензионных «акушеров наоборот» и спать спокойно? По мнению замминистра российского здравоохранения Дмитрия Костенникова, если вывести аборты за систему обязательного медстрахования, то более легкий доступ к сей печальной услуге получат те дамы в «интересном положении», у которых не только животик побольше, но и… кошелек. Логика, с которой не поспоришь. У министерства забота о кошельках беременных россиянок, у «святых отцов» и некоторых парламентариев забота о моральном аспекте – как можно государству ратовать за повышение в стране рождаемости и одновременно проплачивать из ОМС, по сути, узаконенные убийства еще не родившихся малышей?
Кому на Руси не рожать хорошо?
Кстати, насчет давно и во всех кругах обсуждаемого полного запрета абортов. У государства во-первых, сегодня просто нет законодательных рычагов для такого шага, во-вторых, прерывание беременности это еще и большой бизнес общероссийского масштаба: противозачаточные средства, различные вспомогательные репродуктивные технологии, являющиеся частью огромного как производственного, так и торгового бизнеса, тысячи рабочих мест, десятки миллионов рублей налогов, и прочее, что просто так одним росчерком депутатского и даже премьерского пера не закроешь.
И пусть за полный запрет ратует не только православная церковь, но мусульманская - совсем недавно верховный муфтий России Талгат Таджуддин поставил свою подпись под общественной петицией за запрет абортов в ходе встречи с членом комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Ингой Юмашевой. И пусть в этом документе уже много подписей известных и знаменитых, но… ощущение такое, что эти подписанты или «страшно далеки от народа» или некоторые из них просто лишний раз пиарятся за счет злободневной темы. Почему? Да потому что, какое выражение воли простых людей может быть в этом, в общем-то, по замыслу хорошем желании заставить всех рожать, рожать и рожать, если цифры последних соцопросов говорят четко – лишь 18% граждан страны выступают за отмену абортов. А, соответственно, из 82% не желающих отмены, около 70%, то есть подавляющее большинство, хотят продолжать решать свои «интересные» проблемы за счет государства, за счет ОМС.
В общем, на день сегодняшний выходит следующее – верхушка проводит свои законы, потому что от этого «будет лучше всем», прослойка (медики, депутаты, общественники) трубят, что не так все надо делать, а низы (пусть не обижаются простые беременные российские женщины) просто хотят, чтоб все было по-старому. Так для кого создаются у нас в стране законы – просто для того, чтобы были или для людей, чтобы жизни радовались еще больше? Закон по лицензированию абортов, похоже, подписали для того, кто его сочинил – для Минздрава. Женщины, дети… куда там обо всех позаботиться? Главное – поголовный учет лицензированных врачей специфического направления, чтобы в любой момент, не напрягаясь… На раз-два, рассчитайся. Левой! Левой!