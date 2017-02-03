Меню
Общество
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой
Общество
03 февраля 07:10

МВД предлагает повысить концентрацию алкоголя в крови водителя до 0,3 грамма

Министерство внутренних дел выступило за некоторое послабление запрета на вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Ведомство предлагает повысить возможную концентрацию спирта в крови водителя до 0,3 грамма на литр крови. В МВД готовят соответствующий законопроект

Фото: riabir.ru

Министерство внутренних дел выступило за некоторое послабление запрета на вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Ведомство предлагает повысить возможную концентрацию спирта в крови водителя до 0,3 грамма на литр крови. Сейчас в МВД готовят соответствующие поправки в законодательство.

В случае их принятия максимально допустимый уровень алкоголя в крови не должен будет превышать 0,5 грамма чистого алкоголя на литр крови. При проверке через алкотестер этот показатель равняется 0,25 миллиграмма, уточняет ТАСС.

То есть при проверке водителя количество спирта не должно будет превышать 0,25 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Для сравнения, в настоящее время к ответственности водителя привлекают, если этот показатель составляет 0,16 миллиграмма и выше.

В пояснительной записке к документу отмечается, что есть случае, когда факт употребления алкоголя можно определить и без исследования выдыхаемого воздуха. Речь идет о случаях, когда автомобилист из-за большого количества выпитого спиртного с трудом передвигается и разговаривает.

Читайте также
Водители за год заплатили в казну 5 млрд рублей за пьяное вождение
Депутаты предложили освободить водителей от ответственности за пересечение стоп-линии
Правительство одобрило повышение штрафа за отказ пропустить пешехода
Сейчас на главной
Горячие новости
Опять лет пять
Сторона обвинения по «делу Кировлеса», которое повторно рассматривает Ленинский суд Кирова, попросила для фигурантов дела Алексея Навального и Петра Офицерова 5 лет и 4 года условного срока соответственно. Аналогичный приговор был вынесен фигурантам дела в 2014 году
Горячие новости
Глава Bosco высказал претензии к тендеру ОКР на экипировку для олимпийцев
Глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, который спустя 15 лет прекратил сотрудничество с Олимпийским комитетом России (ОКР) по части разработки и поставки экипировки для спортсменов, высказал претензии к новому тендеру
аборты
Аборт – как искусство… прерывания
Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об отдельном лицензировании медучреждений, выполняющих искусственное прерывание беременности в декабре прошлого года, вступает в силу новшество с декабря этого года. До того момента аборты будут вестись по старинке.
Горячие новости
«Побудет в СИЗО и поймет»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские власти в препятствовании поставок в РФ белорусских товаров. В этой связи Лукашенко поручил правоохранительным органам возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора
сотовая связь
Чем грозит отмена роуминга в ЕС российским абонентам
Заместитель главы Еврокомиссии по вопросам единого цифрового рынка Андрус Ансип сообщил, что с 15 июня 2017 года роуминг внутри ЕС будет отменен. Об этом окончательно договорились Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент
Горячие новости
Единым кандидатом от оппозиции на выборах мэра Москвы станет Дмитрий Гудков
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков не исключил своего участия в выборах мэра Москвы, которые должны состояться в 2018 году. При этом Гудков рассчитывает стать единым кандидатом от оппозиции
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Сидите дома
Депутаты от «Единой России» решили закрыть все лазейки в законе о массовых мероприятиях, которыми сейчас пользуются оппозиционеры и активные граждане для проведения акций протеста
Горячие новости
США начали снимать санкции против России
Министерство финансов США разрешило американским компаниям контактировать с ФСБ России в случае, если это необходимо для оформления разрешения на экспорт в РФ некоторых продуктов. Соответствующий указ был подписан 2 февраля
Горячие новости
Арбитражный суд обязал «Победу» бесплатно перевозить рюкзаки в ручной клади
Арбитражный суд Московского округа встал на сторону Ространснадзора в его споре с авиакомпанией «Победа» по поводу норм бесплатного провоза багажа. Суд подтвердил законность решения ведомства
Горячие новости
Россия признала паспорта ДНР и ЛНР
Российские власти признала действительность паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По паспортам ДНР и ЛНР можно купить билет на поезд или самолет, а также забронировать номер в гостинице
Авторская колонка
О новых чудесах дорожного движения
Одна из последних транспортных «фишек» столицы — новые и новые километры выделенных полос для общественного транспорта: около 250 км в 2016-м, рапортует мэрия. Теперь и у нас, как в Европе ...
Лошак Виктор
Горячие новости
Курбана Бердыева прочат на пост главного тренера московского «Локомотива»
Новым главным тренером московского «Локомотива» станет действующий вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев. Московский клуб специалист возглавит по окончании текущего сезона
Горячие новости
Экипировку для олимпийцев вместо Bosco будет поставлять компания дочери «завхоза» ФСБ
ОКР впервые за 15 лет сменил технического спонсора. Теперь вместо компании Bosco Михаила Куснировича экипировку для российских олимпийцев будет производить компания ZA Sport
Общество
Телевизор в обмен на квартиру
Поправки в Семейный и Гражданский кодексы, а также в закон «Об исполнительном производстве» предполагают изъятие у должников по кредитам (или алиментам) единственное жилье, если долг составляет более 5% от стоимости жилплощади.
Горячие новости
Импортозамещение обходится бюджету дороже импорта
Счетная палата проверила Фонд социального страхования, включая алтайское и красноярское отделения, правительство Самарской области и правительство Брянской области на предмет закупок инвалидных колясок в период с 2014 по 2016 годы
фермеры
Кому на Брянщине земли мало?
Избрав политику вытеснения фермеров с нужных им земель, Мираторг был спокоен – у него деньги, у него Москва за спиной, местная власть рядом и в рот глядит, и штат юристов, числом побольше, чем у иных фермеров поголовья скота ...
Горячие новости
Глава «Почты России» уходит в отставку из-за скандала с премией
Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов на фоне скандала вокруг выплаченной ему крупной премии может покинуть занимаемую должность. В настоящее время Минкомсвязи подыскивает ему замену
Горячие новости
До чего техника дошла
В России стартует запуск пилотного проекта по проверке полисов ОСАГО у автомобилистов с помощью камер фиксации нарушений ПДД. Обкатку система автоматической проверки ОСАГО будет проходить в Москве в первой половине 2017 года