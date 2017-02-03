МВД предлагает повысить концентрацию алкоголя в крови водителя до 0,3 грамма
Министерство внутренних дел выступило за некоторое послабление запрета на вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Ведомство предлагает повысить возможную концентрацию спирта в крови водителя до 0,3 грамма на литр крови. В МВД готовят соответствующий законопроект
Министерство внутренних дел выступило за некоторое послабление запрета на вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Ведомство предлагает повысить возможную концентрацию спирта в крови водителя до 0,3 грамма на литр крови. Сейчас в МВД готовят соответствующие поправки в законодательство.
В случае их принятия максимально допустимый уровень алкоголя в крови не должен будет превышать 0,5 грамма чистого алкоголя на литр крови. При проверке через алкотестер этот показатель равняется 0,25 миллиграмма, уточняет ТАСС.
То есть при проверке водителя количество спирта не должно будет превышать 0,25 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Для сравнения, в настоящее время к ответственности водителя привлекают, если этот показатель составляет 0,16 миллиграмма и выше.
В пояснительной записке к документу отмечается, что есть случае, когда факт употребления алкоголя можно определить и без исследования выдыхаемого воздуха. Речь идет о случаях, когда автомобилист из-за большого количества выпитого спиртного с трудом передвигается и разговаривает.