Арбитражный суд обязал «Победу» бесплатно перевозить рюкзаки в ручной клади
Арбитражный суд Московского округа встал на сторону Ространснадзора в его споре с авиакомпанией «Победа» по поводу норм бесплатного провоза багажа. Суд подтвердил законность решения ведомства
Арбитражный суд Московского округа встал на сторону Ространснадзора в его споре с авиакомпанией «Победа» по поводу норм бесплатного провоза багажа. Суд подтвердил законность решения ведомства, в соответствии с которым лоукостер должен убрать описание дамской сумочки и портфеля из правил перевозки багажа.
Ранее Ространснадзор выявил нарушения со стороны «Победы» Воздушного кодекса России и приказа Минтранса «Об утверждении Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей».
Арбитражный суд обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила перевозки бесплатного багажа весом до 10 кг. Компания должна была исключить из них примерные описания портфеля и дамской сумочки, которые пассажир имеет право провозить при себе сверх нормы бесплатного провоза багажа.
Таким образом, лоукостер должен бесплатно провозить на своих рейсах дамские сумочки любой формы, в том числе и в виде рюкзака. Обычно пассажиров «Победы» заставляют сдавать рюкзаки в багажное отделение или оплачивать их провоз на борту.
В авиакомпании заявили, что будут и дальше оспаривать предписание Ространснадзора. Лоукостер планирует обратиться в Верховный суд.