Россия признала паспорта самопровозглашенных республик Донбасса
Российские власти признала действительность паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По паспортам ДНР и ЛНР можно купить билет на поезд или самолет, а также забронировать номер в гостинице
Российские власти признала действительность паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По паспортам ДНР и ЛНР можно купить билет на поезд или самолет, а также забронировать номер в гостинице.
Соответствующие договоренности между властями России и самопровозглашенных республик были достигнуты на неофициальном уровне.
Жители непризнанных республик рассказали РБК, что со своими паспортами они могут летать внутренними рейсами и пересекать границу с Россией. Заместитель председателя «народного совета» ДНР Денис Пушилин рассказал РБК, что паспортом ДНР он пользуется с весны 2016 года въезжает по нему в Россию.
По словам Пушилина, по паспортам ДНР может купить билет на рейсы авиакомпаний S7, UTair и «Аэрофлот». В авиакомпании S7 подтвердили данную информацию, а в пресс-службе компании «Аэрофлот» исключили возможность продажи билетов по паспорту ДНР и ЛНР.
Сотрудники ряда российских гостиниц сообщили, что заселиться по паспортам непризнанных республик можно, а по базе они проходят как граждане Украины.