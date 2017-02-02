Экипировку для олимпийцев вместо Bosco будет поставлять компания дочери «завхоза» ФСБ
ОКР впервые за 15 лет сменил технического спонсора. Теперь вместо компании Bosco Михаила Куснировича экипировку для российских олимпийцев будет производить компания ZA Sport
Олимпийский комитет России (ОКР) впервые за 15 лет сменил технического спонсора. Теперь вместо компании Bosco Михаила Куснировича экипировку для российских олимпийцев будет производить компания ZA Sport. Контракт с этой компанией будет подписан в ближайшее время.
Группа Михаила Куснировича Bosco di Ciliegi занималась разработкой и поставкой спортивной формы для российских олимпийцев с 2002 года. За период сотрудничества с ОКР направление Bosco Sport стало полноценным бизнесом группы. Однако в 2017 году ОКР решил не продлевать контракт в Bosco и найти нового лицензиата экипировки, сообщает РБК.
Согласно данным открытых источников, учредителем ООО «За Спорт» является Анастасия Задорина. Помимо «За Спорт» г-жа Задорина владеет ООО «За Групп», ООО «Экипспорт» и еще 8 компаниями. Во всех перечисленных компаниях один и тот же гендиректор - Денис Летуновский.
Примечательно, что ООО «Экипспорт», согласно данным сайта госзакупок, в 2016 году поставила спортивную экипировку для Спартакиады госкомпании «Транснефть» на 1,6 млн рублей.
Журнал Forbes называет Анастасию Задорину дочерью руководителя Службы обеспечения деятельности ФСБ России и президента спортклуба «Динамо» Михаила Шекина.