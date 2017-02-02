Телевизор в обмен на квартиру
Центральный банк одобряет закон, по которому должников смогут лишать единственного жилья
Поправки в Семейный и Гражданский кодексы, а также в закон «Об исполнительном производстве» предполагают изъятие у должников по кредитам (или алиментам) единственное жилье, если долг составляет более 5% от стоимости жилплощади. Еще одно условие – площадь жилья должна вдвое превышать социальную норму, которая составляет в РФ от 14 до 18 кв.м. на человека. После этого должнику выделаются средства на приобретение другой квартиры в рамках социальной площади, а если он не воспользовался этой возможностью в течение трех месяцев – предоставляют «иное пригодное для проживания жилое помещение».
На днях состоялось публичное обсуждение законопроекта (так называемые нулевые чтения) в Общественной палате. Доводов против было достаточно. Член ОП Леонид Шафиров высказал обеспокоенность, что новый закон ударит по самым необеспеченным россиянам. При стоимости жилья в некоторых регионах в 500-600 тысяч рублей пятипроцентный порог может превысить даже задолженность за телевизор стоимостью 25 тысяч. Скептически о законопроекте высказывается и Росимущество, указывая на то, что исполнение закона будет затруднено из-за возможных судебных тяжб и поиска покупателей на изъятые квартиры. Омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что должники, лишенные жилья, могут пополнить число бездомных. Следует добавить, что закон может затронуть до 10% заемщиков: в настоящее время физлицам выдано кредитов на сумму 10 трлн. рублей, из них 1 трлн. просрочен на срок более 90 дней. Совокупный же долг по алиментам – 100 млрд. рублей.
Однако кредиторы полностью поддерживают инициативу Минюста. Например, представитель Сбербанка Евгений Акимов поблагодарил разработчиков законопроекта. О «концептуальной поддержке» нововведения заявил и Центробанк. Советник юридического департамента ЦБ Любовь Григорьева назвала законопроект «неплохой идеей». Регулятор встал на сторону кредиторов, несмотря на риски, о которых говорилось выше.
Многие кредиторы сходятся и на том, что изъятие единственного жилья повысит платежную дисциплину у заемщиков. Впрочем, банкиры говорили о том, что массово закон применяться не будет. Зампред ОТП-банка Сергей Капустин уверяет, что из-за небольших сумм задолженностей банки не будут затевать процесс изъятия – это просто невыгодно. Больше всего рискуют физлица, бравшие в долг большие суммы (более 1 млн. рублей) или поручители по малому и среднему бизнесу. Вместе с тем глава совета директоров «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева считает, что коллекторы будут запускать процесс изъятия жилья и при относительно небольших задолженностях, чтобы стимулировать погашение долгов.
Минюст пообещал проанализировать поступившие замечания и доработать законопроект. Так, представитель ведомства Денис Новак сказал, что порог задолженности, необходимой для применения этого закона, может стать «плавающим». «Чем дороже жилье, тем процент должен быть меньше, скажем, 0,5% », - сказал он. И добавил, что в случае дешевого жилья нужно «подходить к отметке в 30-40%».Также в законопроект могут внести минимальную сумму задолженности – 200 тысяч рублей.
После доработки документ поступит на рассмотрение депутатов. Однако в Госдуме пока к законопроекту относятся негативно. «Принять его – это открыть ящик Пандоры, поскольку реализация его на практике может затронуть огромное число граждан», - сказал газете «Коммерсант» глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.