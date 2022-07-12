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Москва
12 июля 2022, 13:40

Власти Москвы вновь рекомендовали жителям города носить маски в закрытых помещениях

Как сообщается Департамент здравоохранения Москвы, это связано с ростом заболеваемости коронавируса: за прошлую неделю количество новых случаев COVID-19 в городе выросло на 57%

Власти Москвы вновь рекомендовали жителям города носить маски в закрытых помещениях

Власти Москвы вновь рекомендовали жителям города носить маски в закрытых помещениях. Как сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы, это связано с ростом заболеваемости коронавируса: за прошлую неделю количество новых случаев COVID-19 в городе выросло на 57%.

Уровень госпитализаций за тот же период, по словам чиновников, вырос на 9%. Новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы «омикрона», добавили в депздраве. При этом базовая планка заболеваемости в Москве была самая низкая за всю историю пандемии, отчитались власти.

«Самым действенным способом борьбы с коронавирусом является вакцинация», — заявил депздрав. Он также призвал москвичей, особенно из групп риска (пожилых людей и имеющих хронические заболевания) пройти вакцинацию или ревакцинацию.

По словам властей города, в городских поликлиниках, которые загружены на 40%, дополнительно усилена работа дежурных отделений ОРВИ, также свободно 2/3 развернутого коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19.

Коронавирусные ограничения отменили в Москве 15 марта на фоне «стабильного улучшения эпидемиологической ситуации». С этого дня в городе официально стало разрешено ходить без маски, также можно не измерять температуру тела сотрудников в организациях.

25 мая мэр Сергей Собянин объявил, что власти города прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений.

Накануне стало известно, что московские власти отказались снять запрет на проведение публичных акций, введенный из-за пандемии коронавируса. Его отменят, когда ВОЗ объявит об окончании пандемии.

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